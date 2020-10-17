Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробности

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей первого и второго "армейских корпусов" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки сообщает Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, оккупанты продолжают перевооружение танковых подразделений. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б.

Изъятые оккупантами из танковых подразделений Т-64 будут размещаться на специальных площадках для демонстрации выполнения Минских договоренностей об отводе тяжелой техники от линии соприкосновения, сообщает ГУР МОУ.

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Напомним, неделей ранее украинская разведка предупредила, что на оккупированные территории заехала комиссия Генштаба РФ для проверки офицеров войска боевиков.

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Новости "Сегодня" также сообщали, что за последнюю декаду сентября Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов, значительная часть снарядов была предназначена для артиллерии.

А тем временем украинские военные тоже не сидят сложа рук – смотрите наш сюжет:

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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