Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробности

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей первого и второго "армейских корпусов" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки сообщает Министерства обороны Украины.
По данным украинской разведки, оккупанты продолжают перевооружение танковых подразделений. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б.
Изъятые оккупантами из танковых подразделений Т-64 будут размещаться на специальных площадках для демонстрации выполнения Минских договоренностей об отводе тяжелой техники от линии соприкосновения, сообщает ГУР МОУ.
Напомним, неделей ранее украинская разведка предупредила, что на оккупированные территории заехала комиссия Генштаба РФ для проверки офицеров войска боевиков.
Новости "Сегодня" также сообщали, что за последнюю декаду сентября Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов, значительная часть снарядов была предназначена для артиллерии.
А тем временем украинские военные тоже не сидят сложа рук – смотрите наш сюжет:
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