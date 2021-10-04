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Больные и младенцы остались без тепла: в Херсоне областную больницу отключили от газоснабжения

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 октября, 18:12
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Газоснабжения прекратили без предупреждения, несмотря на украденный до конца года договор
Херсонскую областную больницу отключили от газоснабжения.
Херсонскую областную больницу отключили от газоснабжения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Херсонскую областную клиническую больницу без предупреждения отключили от газоснабжения. Без горячей воды и обогрева помещений остались больные, роженицы и младенцы.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Самойленко в Facebook.

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Он объясняет отключение тем, что ООО "УКР ГАЗ РЕСУРС" начал газовую блокаду бюджетных учреждений. Больницу отключили первой – помещение без газа с 2 октября.

Причина отключения

Официальный аргумент – расторжение договора "в связи с особыми экономическими обстоятельствами в части роста цены на природный газ".

"Но больница не получала официального предупреждения о намерении изменить условия договора поставки природного газа, которое должно было поступить потребителю не позднее чем за 30 дней до запланированного отключения", – объяснил Самойленко.

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Действующий договор о газоснабжении в больницу заключен на период до 31 декабря 2021 года.

Как вернуть тепло?

Директор больницы Виктор Короленко уже направил письма в прокуратуру, СБУ и полицию по поводу самовольства и препятствования предоставления качественной, доступной и бесперебойной медицинской помощи в условиях пандемии.

Параллельно заведение срочно объявило открытые торги на закупку природного газа. Однако, согласно законодательству, проведение этой процедуры требует как минимум 30 дней.

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"Но уже в данный момент известно, что никакие газовые компании не соглашаются на зафиксированную Меморандумом цену в размере 13,6 гривен за 1 кубометр для бюджетных учреждений. Поставщики просто не выходят на тендер, если стоимость 1 кубометра ниже 35 гривен", – пояснил Самойленко.

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