Борьба с коронавирусом в Украине: как аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова помогают стране

Эпидемия коронавируса выявила ряд проблем в медицине страны, в частности нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких. И первым на помощь стране еще в феврале пришел Фонд Рината Ахметова, который стал закупать и передавать медикам самое современное оборудование.

"Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен на приобретение самого необходимого медикам оборудования и расходных материалов в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". В том числе более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Масштабы помощи беспрецедентны, и проект, по сути, повлиял на общий уровень качества оказания медицинской помощи в стране, который значительно повысился. Работа продолжается", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

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Новую технику по достоинству оценили даже те врачи, которых можно по праву назвать ветеранами своего дела. 80-летняя Мария Короленко большую часть жизни отдала анестезиологии. Но когда Украина столкнулась с эпидемией коронавируса, врач вновь надела белый халат. Вернулась в профессию, хотя ее ждал давно заслуженный отдых. Мария Николаевна заняла свое место среди коллег в инфекционной больнице Константиновки – оставаться дома она попросту не могла.

"Я будто чувствовала, что еще не выполнила свой долг. Поэтому на работу всегда иду с хорошими, светлыми мыслями. И рада, что могу помочь больным", – поясняет мотивы своего решения Мария Короленко.

Врачи и медицинский персонал инфекционной больницы Константиновки гордятся своей коллегой. Ведь такие специалисты сейчас на вес золота.

"Мария Николаевна – особый случай. Дело в том, что сейчас очень не хватает опытных врачей-анестезиологов. По области вообще огромный дефицит. В марте, когда мы начали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, уволилось 25% медицинских работников", – поясняет Надежда Шейченко, и.о. главврача больницы.

Приятным сюрпризом даже для столь опытного профессионала, как Мария Николаевна, стали аппараты искусственной вентиляции легких Фонда Рината Ахметова. В рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" четыре аппарата ИВЛ получили медики Константиновки.

"Замечательное оборудование, интеллектуальное. Оно подстраивается к дыханию больного. Пациент делает вдох, а аппарат добавляет кислород столько, сколько нужно", – отметила Мария Короленко.

Более 200 аппаратов ИВЛ – еще один масштабный проект Фонда, призванный повысить уровень экстренной помощи в Украине. Ранее, по личному решению Рината Ахметова, был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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