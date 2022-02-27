Боятся даже своей тени: видео необычного "боя" оккупантов под Киевом

Российских военных напугал памятник

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в центре Бучи вступили в бой с памятником воинам-афганцам. Военные РФ приняли стоящий на постаменте БРДМ-2 за украинскую военную технику и открыли огонь.

Соответствующее видео опубликовало в Facebook Минобороны Украины.

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"Боевая техника на постаменте сегодня утром еще раз выполнила свое предназначение – напугала врага. "Бесстрашная" российская армия боится уже собственной тени. Жгите их, братья и сестры, уничтожайте российско-фашистских захватчиков", – говорится в подписи к видео.

Памятник афганцам в Буче. Фото – Wikimapia.

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Бои под Киевом

Украина нанесла артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель. Уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника.

Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с обстрелами.

В соцсетях публикуют кадры с горящим после обстрела домом.

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Под Киевом 27 февраля взорван мост между Ирпенем и Бучей.