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Брат Мустафы Найема пришел в сознание после тяжелого ранения: первые слова

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6 июня, 20:49
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Маси рассказал, что один глаз не подлежит восстановлению
Маси Найем пришел в себя после операции. Фото Facebook/Masi Nayyem
Маси Найем пришел в себя после операции. Фото Facebook/Masi Nayyem

Адвокат Маси Найем опубликовал свой первый пост в Facebook после тяжелого ранения в голову и операции. По его словам, один его глаз уже невозможно восстановить, однако переживает он не об этом.

"Пришел в себя. Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо. Был брат, Татка, Костя и родные партнеры компании. Больше переживаю за своего друга, он все еще в коме. Все будет Украина! Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь", – пишет Маси в Фейсбуке.

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Маси Найем получил тяжелое ранение

5 июня брат замминистра инфраструктуры Мустафы Найема, известный адвокат Маси Найем получил серьезное ранение на фронте. Его доставили в госпиталь в Днепре, где сделали операцию.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении",сообщал накануне Мустафа Найем.

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