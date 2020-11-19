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Бригада ВСУ начала учения по стандартам НАТО: фото и видео с полигона

19 ноября, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

58-я бригада будет два месяца отрабатывать различные военные мероприятия под присмотром инструкторов Альянса

Украинская армия продолжает внедрять стандарты НАТО. Во Львовской области в рамках Объединенной многонациональной группы 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского проводит боевую подготовку совместно с натовскими инструкторами.

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Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что военные будут в течение двух месяцев отрабатывать соответствующие темы по определенным этапам.

Проведение занятий происходит с использованием системы имитационного моделирования боевых действий типа JCATS. К участию привлекаются управления бригады, штабы батальонов (дивизионов) и командиры подразделений (ротного уровня). Военные отрабатывают планирование наступления, управление подразделениями бригады в ходе наступательной операции, бой частью сил в окружении и уход, атака с боевой стрельбой в урбанизированной зоне и на лесистой местности. Учения будут проходить и днем, и ночью.

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Руководит учениями украинский генерал, заместитель командующего войсками оперативного командования "Север" Алексей Оцерклевич, а советники из стран НАТО сотрудничают с военными бригады и информационно поддерживают украинских инструкторов.

Видео: facebook.com/JMTGUkraine

Так, спикер оперативно-тактической группы Национальной гвардии штата Иллинойс (США) Датч Гроув отметил, что внимание фокусируется на теории ведение боевых действий в городе. Он уверен, что после этих учений боеготовность 28-й бригады значительно повысится.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте этого года Верховная Рада перевела ВСУ на новую структуру по стандарту НАТО. Речь идет о так называемой J-структуре управления войсками. Суть заключается в том, что Генеральный штаб будет заниматься формированием армии – набор личного состава, подготовка, оснащение, строительство инфраструктуры и т.д. А главнокомандующий ВСУ будет отвечать за применение ВСУ – непосредственно выполнение операций, боевых задач. Ранее в Минобороны объясняли, что значит переход ВСУ на J-структуру.

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НАТО ВСУ учения

Источник: Сегодня

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