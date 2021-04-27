"БРСМ-Нафта": "Мы выделяемся на топливном рынке и этим неудобны конкурентам"

Приоритеты "БРСМ-Нафты" — адекватная ценовая политика, комфорт водителей и качественные попутные сервисы. Из-за этого преимущества компания подвергается атакам со стороны конкурентов. Об этом в интервью "Новому времени" заявил директор департамента стратегического маркетинга и инноваций "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

"Чтобы быть вежливыми по отношению к конкурентам, мы не говорим, что мы лучшие. Мы — другие. Это подтверждает наш слоган: "TURBOTA PRO людей и авто". На первый план мы выводим дополнительные сервисы и комфорт посетителей", — сказал Мельничук.

Например, компания предложила украинскому рынку новый формат полноценного маркета с заправкой. Проект Good Market — это одна локация, где можно заправиться, купить продукты питания, товары для дома и авто. При этом в отличие от других АЗС, цены в магазинах "БРСМ-Нафта", как в обычных супермаркетах. Компания активно развивает собственный импорт и постоянно расширяет комплекс услуг. Зарядными станциями для электромобилей оснащены десять АЗС, до конца года они появятся еще на 23. На семи АЗС установлены мойки самообслуживания, на 45 — почтоматы "Новой почты". При этом сеть придерживается демократичной ценовой политики: стоимость топлива заметно ниже, чем на других АЗС, работает система прямых и моментальных скидок, компания – единственная в Украине предлагает водителям заправку в рассрочку.

По мнению Александра Мельничука, именно этим обусловлена пиар-кампания против "БРСМ-Нафты", которую заказали "конкуренты с самыми высокими ценами на стелах". Исполнители этой "черной" PR-кампании — псевдоэксперты топливного рынка Сергей и Артем Куюны, совладельцы "Консалтинговой Группы А95". "Это картельный сговор сетей, которые правят бал на рынке и пытаются любым способом отвадить потребителей от тех трейдеров, кто держит разумные и честные цены… Мы неудобны конкурентам, которые прямо требовали от нас разными угрозами повышения цен", — говорит Александр Мельничук.

Маржу некоторых сетей 7-11 грн с литра он назвал грабежом не только автомобилистов, но и всех украинцев, поскольку цена топлива заложена в стоимость абсолютно всех товаров и услуг. "Наша маржа существенно ниже — у нас другие аппетиты. Повторюсь: мы — другие. И не хотим лезть в острый кризисный период в карманы наших сограждан, забирая у них последние копейки. Именно поэтому мы указываем на стелах честную и обоснованную стоимость топлива, а не завышенную ради сверхприбылей", — заявил Александр Мельничук.

Он также опроверг обвинения конкурентов в якобы продаже некачественного топлива на АЗС "БРСМ-Нафта". На нефтеперерабатывающем заводе компания производит высококачественный бензин марки А-95 Премиум+ с добавлением биоэтанола (до 32%). Государство разрешает и стимулирует льготами такое производство. Марки А-95 Euro і A-95 Euro Plus полностью соответствуют стандартам Евро 5, что подтверждают паспорта качества, сертификаты и декларации соответствия, с которыми можно ознакомиться на каждой АЗС.

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