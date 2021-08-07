Церемония прощания с Марчуком и закрытие Олимпиады в Токио – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 7 и 8 августа

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные события, которые запланированы в Украине на этих выходных

Анжелика Терлюга на Олимпиаде и смерть Евгения Марчука. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

На выходных 7 и 8 августа в Украине запланировано ряд важных мероприятий, среди которых, в частности, и акция День единства Беларуси, которая пройдет на Майдане.

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Суббота, 7 августа

С 12:00 до 15:00 – в Киеве п ройдет церемония прощания с украинским государственным деятелем, первым главой Службы безопасности Украины Евгением Марчуком (дом официальных приемов, ул. Грушевского, 22).

13:30 – встреча призера Олимпийских игр Ирины Коляденко (аэропорт "Борисполь", терминал D).

18:30 – встреча с автором книги-лауреата "Коронации слова 2020" "Гардарика. Тайна забытого мира" Верой Стережило (ул. Лаврская, 9, корп.9, Музей книги и книгопечатания Украины).

Также на этих выходных пройдет и Школа волонтерства.

Воскресенье, 8 августа

13:00 – стрим-беседа с режиссером анимации Романом Полотнянко от Киевской молодежной библиотеки;

13:15 – церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио (онлайн-трансляция);

19:00 – акция День единства Беларуси на Майдане.

Тем временем народный синоптик Леонид Горбань сайту "Сегодня" рассказал, что в середине августа украинцев ожидает жаркая и сухая погода. А уже ближе к концу лета температура начнет спадать.

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