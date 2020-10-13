Часть областей Украины накроют дожди: где ждать непогоды (карта)

Прохладнее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 13 октября, в некоторых регионах пройдут сильные дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются практически во всех западных областях, кроме Житомира. Температура воздуха составит 15-19 градусов тепла. Ветер юго-восточный, местами порывы до 10 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха на востоке страны установится на уровне 21-23 градуса с отметкой плюс, а на севере – 20-22 градуса.

На юге будет теплее всего. Там воздух прогреется до 24 градусов тепла. А в Одессе и Николаеве пройдут дожди.

В тренде Украина будет одна из самых теплых в Европе: прогноз погоды на ближайшие дни

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Ранее мы сообщали, что Киев накрыла непогода – прошел затяжной ливень, из-за которого в некоторых местах города собрались огромные лужи.

Также напомним, на Днепр тоже недавно обрушилась непогода. В городе прошел ливень, в результате затоплены улицы. Кроме того, возле улицы Южной вымыло тротуарную плитку, а недалеко от Екатеринославского бульвара сильно поврежден асфальт. На Слобожанском проспекте на тротуаре реки воды.

А в Житомире улицы превратились в реки. Подробности в видеосюжете:

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