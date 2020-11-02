Чем можно и как правильно кормить собаку: особенности рациона малоактивных псов

Для того, чтобы обеспечить малоактивным собакам оптимальный рацион, нужно подобрать правильный корм и пересмотреть нормы кормления

Чтобы любимый пес долгое время был активным и здоровым, в первую очередь нужно обеспечить ему оптимальный режим питания. Особенно важно это для животных, ведущих малоактивный образ жизни. Ограниченная подвижность может быть следствием возраста или особенностей породы и нередко приводит к ожирению, нарушению работы эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Вот почему вопрос о том, как правильно кормить собаку, волнует в первую очередь владельцев комнатных, пожилых или малоподвижных питомцев.

Как кормить собаку

Как кормить собаку, каждый владелец решает сам, выбирая из нескольких вариантов.

1. Самостоятельное приготовление пищи. Если ее сбалансировать, подобрать оптимальное сочетание белков, жиров и углеводов с учетом подвижности питомца, разбавить полезными витаминно-минеральными добавками, то натуральная пища вполне оправдана. Хотя и проблематично: оно отнимает силы и место в холодильнике, а результат не всегда удовлетворяет владельца и собаку. К тому же, не все продукты "со стола" можно давать четвероногим любимцам.

2. Готовые промышленные рационы – сухие или влажные. Они представляют собой правильное питание для собаки, в том числе – ведущей малоактивный образ жизни:

Имеют сбалансированный состав, часто – с пониженным содержанием жиров, в зависимости от потребностей конкретного животного, поэтому не нужно рассчитывать нормы нутриентов для равномерного поступления в организм полезных веществ.

Не требуют дополнительных витаминов и минеральных комплексов.

Нормы кормления учитывают вес, возраст собаки, ее активность – вот почему каждый прием пищи обеспечивает питомца всем необходимым без риска перекормить или оставить голодным.

Хозяин значительно экономит время – без ущерба для здоровья пса.

Чтобы обеспечить правильное питание для собаки, нужно внимательно читать нормы кормления, указанные на упаковке производителем. Они учитывают размер породы и активность. Суточную норму нужно разделить на 2 или 3 приема пищи, в зависимости от режима питания собаки. А также необходимо учесть снеки и лакомства – они являются источником дополнительных калорий, и их тоже нужно учитывать в общем рационе.

Как выбрать корм для собаки

Выбирая корм для питомца, владельцы в первую очередь ориентируются на разные категории и классы готовых рационов. Они делятся на четыре категории:

Эконом-класс – это недорогой корм на основе зерновых, недорогого мясного сырья и животного жира. В их составе присутствуют искусственные ароматизаторы и консерванты.

Премиум-класс – это корма на основе мяса, мясных продуктов и растительных компонентов. В них нет вредных добавок, они достаточно питательны и оптимально сбалансированы, содержат витаминно-минеральные добавки. Их цена выше, чем у питания эконом-класса, и это оправдано составом. В их ассортименте представлены варианты рационов, исходя из особых потребностей животного, а также профилактические линейки.

Корма класса суперпремиум – это рационы, на первом месте в которых разнообразные виды мяса и мясных продуктов, дополненные полезными минеральными комплексами, натуральными антиоксидантами и витаминами. В них нет консервантов, ароматизаторов и красителей.

Холистики – корма на основе натурального мяса, бурого риса, чечевицы. Это самая дорогая категория, содержащая больше всего протеинов.

И по соотношению цена-качество, и по предпочтениям покупателей традиционно лидируют корма премиум-класса. Мясной состав, полезные добавки, хорошая усваиваемость сочетаются с высокой питательной ценностью.

А для животных, ведущих малоактивный образ жизни, премиум-корма являются идеальным рационом – они оптимально сбалансированы под энергетические потребности собаки.

Рацион питания для малоактивных собак

Для того, чтобы обеспечить малоактивным собакам оптимальный рацион, нужно подобрать правильный корм и пересмотреть нормы кормления. Это справедливо и для животных, страдающих лишним весом и недостаточной подвижностью из-за почтенного возраста, и для тех питомцев, кто от природы склонен к ожирению из-за породных особенностей.

Особенности питания пожилых собак

Первые признаки ожирения пожилой собаки – это сигнал к незамедлительным действиям: избавиться от лишних килограммов в почтенном возрасте намного сложнее, чем в молодом. Но лучше всего предупредить проблему, чем долго от нее избавляться..

Идеальное решение для профилактики ожирения у пожилых собак – сбалансированные готовые корма, они учитывают требования и нормы, рекомендованные для пожилых собак:

достаточный уровень протеинов;

малое содержание жиров – не более 8-10%;

умеренное включение клетчатки для активизации кишечника и сохранения длительного чувства насыщения. Кроме того, пожилые собаки часто испытывают трудности с дефекацией, и клетчатка решает эту проблему.

В целом основное требование к питанию пожилых собак с малой подвижностью и/или лишним весом – снижение общей калорийности корма. При выборе сбалансированных специальных рационов сделать это можно без появления у собаки чувства голода или значительного уменьшения порции.

Особенности питания собак, склонных к ожирению

Собака с лишним весом больше подвержена заболеваниям сердца, почек, печени, суставов. Поэтому при первых признаках лишнего веса нужно корректировать рацион – и скорее всего, менять корм.

Многие владельцы решают проблему иначе – уменьшают суточную порцию привычного корма, чтобы снизить количество поступающих калорий. Но это только усугубляет проблему – собака недоедает, страдает от голода, часто воспринимает ситуацию как недовольство ее поведением.

Вот поэтому правильное решение – специальные сбалансированные промышленные корма для собак, склонных к лишнему весу. Эти рационы не вызывают чувство голода, дольше сохраняют ощущение полного желудка. Их калорийность – ниже, а питательная ценность – достаточная, чтобы собака наедалась.

Сухие корма для собак премиум-класса

Каждому владельцу малоактивной собаки необходимо позаботиться, чтобы обеспечить питомцу правильный режим питания. Сбалансированный корм премиум-класса для собак с функцией контроля веса – менее калорийный, и дает ровно столько энергии, сколько необходимо питомцу.

Чаще всего владельцы выбирают такие сухие корма премиум-класса:

Клуб 4 Лапы "Контроль веса" для взрослых собак всех пород;

JOSERA JosiDog Solido легкий и сбалансированный корм;

Brit Premium by Nature Light.

Рассмотрим подробнее состав, достоинства и недостатки этих рационов.

Клуб 4 Лапы "Контроль веса" – полнорационный сухой корм для собак всех пород имеет оптимальный размер гранул для животного любого размера. Отсутствие красителей, ароматизаторов и консервантов подчеркивают натуральный вкус мясных продуктов, которые стоят на первом месте в составе.

Кроме мясных продуктов как источника протеинов и энергии для малоподвижных собак, на первом месте в составе Клуб 4 Лапы включены особые ингредиенты:

L-карнитин улучшает работу сердца и помогает преобразовывать жир в энергию;

в качестве натуральных антиоксидантов производитель использует смесь токоферолов, которые обычно используют в рационах супер-премиум-класса;

комплекс витаминов D3, E, B1, B5, микроэлементы и аминокислоты;

Омега 3 + Омега 6 обеспечивают здоровье кожи и блеск шерсти;

формула ІNTEGRAMIX (сушеные томаты, имбирь, бананы и боярышник) укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье питомца.

Корм подходит для животных всех пород старше 1 года, сбалансирован таким образом, чтобы соответствовать энергетическим потребностям малоактивных собак. Корм обеспечивает достаточный запас энергии и улучшает перистальтику кишечника.

Брит Премиум – безопасный низкокалорийный корм с хорошими питательными свойствами и вкусовыми качествами. Он помогает контролировать вес за счет малого содержания жиров и достаточного количества клетчатки. Дает достаточный запас энергии и служит для поддержания мышечной массы. Содержит комплекс растительных антиоксидантов для иммунитета.

JOSERA JosiDog Solido – легкий сбалансированный корм для малоподвижных или пожилых собак. Производитель заявляет, что в состав входит мясо домашней птицы – источник протеина и энергии, хотя на упаковке указано мясокостная мука. Важно учитывать еще, что на первом и втором месте в составе корма кукуруза и ячмень. Сниженное содержание жира обеспечивает контроль набора веса. А за работу внутренних органов отвечает комплекс полезных микроэлементов.

Если собака склонна к набору веса или в силу обстоятельств и характера ведет малоактивный образ жизни, владельцу нужно с большим вниманием позаботится о правильном режиме питания. Низкое содержание жиров, достаточное содержание протеинов и клетчатки – обязательные условия для поддержания веса и здоровья. Хорошо, если рацион богат витаминами и минералами, антиоксидантами и аминокислотами. Такие сухие корма премиум-класса для собак помогают не только контролировать вес, но и снизить его для долгой и счастливой жизни питомца.

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