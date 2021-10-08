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Чемпион чемпионов – Google представил дудл с легендарным украинским борцом

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
8 октября, 10:15
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Иван Пиддубный в 1906 году стал первым борцом, выигравшим два чемпионата мира
Дудл с Пиддубным опубликовали 8 октября
Дудл с Пиддубным опубликовали 8 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания Google представила дудл, приуроченный 150 годам со дня рождения чемпиона мира, украинского борца Ивана Пиддубного.

Об этом сообщили на сайте компании.

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В Google напомнили, что Пиддубный родился в 1871 году в небольшом селе. Там он работал на поле, а в 17 лет ушел из дома в поисках лучшей жизни. Работу нашел в порту Феодосии.

Дудл с Пиддубным. Скриншот

"Наблюдая за матчем по греко-римской борьбе, организованным гастролирующим цирком, посетившим портовый город, он решил испытать свои силы. Пиддубный попросил присоединиться к матчу, и, ко всеобщему изумлению, он победил всех соперников, включая горстку известных соперников мирового уровня", - говорится в сообщении.

В 1897 году Пиддубный присоединился к цирку в качестве неукротимого борца, а уже в 1906 году он стал первым борцом, выигравшим два чемпионата мира.

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"Победная серия продолжилась шестью титулами чемпиона мира, которые принесли ему престижное имя "Чемпион чемпионов". (…) Он даже выиграл чемпионат Америки 1926 года в возрасте 55 лет!", - добавили в Google.

Интересные факты о Пиддубном

  • В начале 30-х годов в СССР ввели паспорта. В разных источниках встречается история о том, что когда Пиддубному дали паспорт, в нем фамилию записали через "о" – на русский лад, а не через "и". А национальность была указана "русский".
  • Тогда спортсмен, недолго думая, самостоятельно написал "и" вместо "о", и вместо "русский", вписал "украинец".
  • В годы войны ответил отказом поехать в Германию и готовить немецких спортсменов, сказал: "Я – украинский борец. Им и останусь".

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