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Через "Борисполь" пытались вывести 300 кг янтаря – перекрыт канал сбыта

10 июля 2021 8:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В ходе проведения следственных действий установлено, что на складе временного хранения были 13 картонных коробок с солнечным камнем

Через "Борисполь" пытались вывести янтарь. Фото: Офис генерального прокурора

Через "Борисполь" пытались вывести янтарь. Фото: Офис генерального прокурора

В аэропорту "Борисполь" на складе временного хранения обнаружили 13 картонных коробок, в которых было около 300 кг солнечного камня (янтаря) – перекрыт канал сбыта.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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В ходе проверок выяснилось, что в коробках были мешки с веществом природного происхождения желтого и коричневого цвета с различными оттенками, по внешнему виду имеющее признаки необработанного и обработанного драгоценных камней разного размера и формы – янтаря.

Янтарь украинец перемещал в несопровождаемом багаже ​​в Китайскую Народную Республику с отметкой "личные вещи" весом почти 300 кг.

Недавно мы писали о том, что в аэропорту "Борисполь" остановили контрабанду брендовой электроники и табака из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Ранее мы сообщали, что ценную икону национального значения пытались переслать в США под видом кухонной доски. Икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)" имеет историческую и культурную ценность.

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Также недавно сообщалось, что таможенники в аэропорту "Борисполь" разоблачили иностранца, который пытался незаконно перевезти через границу партию бриллиантов на 1 млн грн.

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