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Через десять дней в больницах может наступить полный коллапс, – Марина Порошенко

8 октября, 19:29

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Реальное положение в медицинских учреждениях Киева вызывает серьезное беспокойство

Больницы первой волны переполнены, больницы второй волны тоже находятся на грани заполнения. При такой тенденции уже через 10 дней в медицинских учреждениях столицы может наступить полный коллапс.

Об этом сообщила Марина Порошенко, первый номер списка партии "Европейская Солидарность" в Киевсовет после посещения Киевской городской клинической больницы №8.

По ее словам, в течение последних двух недель в Киеве количество тяжелобольных на COVID-19 увеличилась почти вдвое и составило более трех сотен.

Марина Порошенко напомнила, что еще весной Киевсовет выделил около миллиарда гривен для медицинской отрасли столицы. "За это время уже можно было развернуть больницы третьей волны – подготовить помещения, закупить оборудование и привлечь дополнительных врачей", – считает Марина Порошенко.

Однако, по ее словам, "на сегодняшний день ситуация с точностью до наоборот. Помещения не подготовлены и не оборудованы. Врачей не хватает, потому что они или болеют, или увольняются из-за высоких рисков и низкой оплаты труда".

"Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличения муниципальной надбавки для медицинских работников. А от центральной власти – выплат обещанных 300% к заработной плате медикам, которые лечат больных COVID-19", - заявила Порошенко.

Как известно, сегодня в Украине впервые зафиксировано более 5000 новых больных коронавирусом. А в Киеве только последние сутки прирост составляет более 10%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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