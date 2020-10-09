Четверть членов ЦИКа оказались на больничном: как борются с эпидемией

До местных выборов в Украине остается чуть больше двух недель, а в Центризбиркоме массово болеют сотрудники. Уже подтверждены десятки случаев заражения коронавирусом.
Об этом ЦИК сообщает на своей странице в Facebook.
Всего из 281 работника комиссии сейчас на больничном оказался 71, из них 34 случая связаны с заболеванием COVID-19. В то же время многие продолжают работать дистанционно.
В Центризбиркоме понимают серьезность ситуации и принимают все возможные меры безопасности:
- дважды в день осуществляют температурный скрининг работников;
- медики осматривают лиц, у которых подозревают болезнь или контактировали с больными;
- в помещениях проводят сквозное проветривание;
- осуществляют дезинфекцию помещений;
- минимизируют контакты.
В ЦИКе заявили, что учитывают сложность избирательного процесса, поэтому продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов.
Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. Они впервые пройдут по новой пропорциональной системе с открытыми списками.
Также напомним, сайт "Сегодня" провел блиц-опрос, чтобы выяснить мнение читателей по поводу качественного состава тех, кто хочет быть избранным в депутаты.
Больше читайте в статье: "Кто недостоин быть депутатом: результаты последнего опроса сайта "Сегодня"".
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