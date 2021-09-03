Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Четыре области Украины не соответствуют зеленой зоне

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
3 сентября, 13:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Министерстве здравоохранения Украины обновили данные эпидемических показателей в регионах
Коронавирус не отступает.
Коронавирус не отступает. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине четыре области не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности. В Луганской и Одесской областях уровень госпитализаций больных коронавирусом уже достиг более 70 процентов.

Реклама

Как говорится в сюжете "Сегодня", неблагоприятная ситуация с распространением COVID-19 и во Львовской, Херсонской областях. Там каждого второго кладут в больницу. Остальные регионы пока находятся в зеленой карантинной зоне.

Читайте также:

Коронавирус в Украине. Сколько новых случаев выявили за сутки

Как в Украине борются с новым штаммом

Реклама

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

  • Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций (до пяти тысяч в сутки);
  • Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;
  • Изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, люди с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19. Такая же проблема есть и в других странах Европы – это значит, что очистные сооружения не справляются.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять