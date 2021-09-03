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Чотири області України не відповідають "зеленій зоні"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
3 вересня, 13:30
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У Міністерстві охорони здоров'я України оновили дані епідемічних показників в регіонах
Коронавірус не відступає.
Коронавірус не відступає. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні чотири області не відповідають "зеленій зоні" епідемічної небезпеки. У Луганській та Одеській областях рівень госпіталізацій хворих на коронавірус вже сягнув понад 70 відсотків.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", несприятлива ситуація з поширенням COVID-19 і у Львівській, Херсонській областях. Там кожного другого кладуть в лікарню. Решта регіонів поки знаходяться в "зеленій" карантинній зоні.

Читайте також: Коронавірус в Україні. Скільки нових випадків виявили за добу

Як в Україні борються з новим штамом

Після того, як у країні виявили перші випадки "Дельти", влада вжила нових заходів.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил у закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій (до п'яти тисяч на добу);
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця;
  • змінено правила перетину кордону.
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Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, люди зі щепленням зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.

Також нагадаємо, в українських річках знайшли сліди препаратів від COVID-19. Така сама проблема є і в інших країнах Європи – це означає, що очисні споруди не справляються.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби:

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