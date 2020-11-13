Что нужно знать рестораторам по карантину выходного дня. 8 ответов юриста

С 14 ноября в Украине начинает действовать карантин выходного дня, но заведения общепита до конца не понимают, что их ждет. Бизнес-консультант и юрист компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster Дмитрий Кондратьев ответил на самые важные вопросы рестораторов.

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Что означает для кафе, баров, ресторанов карантин выходного дня?

Работать в субботу и воскресенье можно только на доставку и "на вынос". Посадка гостей в зале заведения запрещена.

Можно ли пускать людей в заведения для продажи "на вынос" или с собой при соблюдения 1,5 метра и отметок на полу?

Да. В нормативных актах не обозначено, каким именно образом осуществляется самовывоз. Поэтому каждое заведение самостоятельно определяет процесс передачи заказа клиентам. Далеко не каждое заведение может обеспечить соблюдение санитарных норм при выдаче заказа у двери и не у всех есть специальное окно. Также могут быть проблемы и с расчетом клиентов. Поэтому, при соблюдении карантинных мер, можно впускать посетителей в помещение по одному или по несколько человек с соблюдением дистанции 1,5 метра и масочного режима, но без посадки, и отдавать заказы "с собой". В таком случае состава нарушения в ваших действиях не будет. Главное, чтобы у вас не было тесной очереди и нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

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Как будут работать фудкорты в торговых центрах – "на вынос" или закроются полностью?

С юридической точки зрения вы, как заведение общепита, можете обслуживать гостей только на доставку и "на вынос". Но ситуация с фудкортами в торговых центрах сложнее, из-за того, что для них также введен запрет принимать посетителей. Поэтому ваше заведение, возможно, будет ограничено в доступе для посетителей. Как вариант, некоторые ТЦ будут пускать людей внутрь и контролировать формат работы заведений, чтобы те не принимали гостей в помещении.

Есть ли лазейка для полноценной работы ресторана в выходные дни?

Для полноценной работы вашего заведения лазеек нет. Вы можете переоформить ваш бар или ресторан в магазин, поменяв устав и добавив соответствующие КВЕДы. Но, если у вас будет магазин, вы все равно не сможете посадить гостей за столики и полноценно обслужить клиентов. К тому же, переоформление заведения общепита в другой формат, например, магазина или гастрономии "на вынос", займет много времени на оформление документов и ресурсов на ремонт. Как минимум, вам нужно сделать перепланировку.

Есть ли нормы, по котором могут оштрафовать?

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За нарушение карантина существует административная ответственность: штраф от 17 000 до 32 000 гривен для граждан и от 34 000 до 170 000 гривен — для должностных лиц. Чтобы избежать штрафов важно корректно составить административный протокол и правильно вести себя при проверках полицией.

Уполномочена ли полиция проверять заведения на соблюдение карантина, ведь в законе о полиции нет ни слова о карантине?

Полиция может проверять и составлять протоколы, это предусмотрено не законом о полиции, а ст.255 Кодекса об административных правонарушениях, в том числе данной статьей предусмотрено, что протоколы может составлять также Служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей" (бывшая СЭС) и уполномоченные лица органов местного самоуправления. Кстати в Киеве уже обещают массовые проверки.

Что делать, если на вас составляют протокол?

Обратить внимание, на кого составлен протокол. Распространенная причина отказа судами — составление протокола на сотрудника: продавца, бармена и т. д., а не на собственника бизнеса. Субъектом ст. 44-3 КУаП является субъект хозяйствования, а не работники. Также нужно проверить нормативный акт. Проверяющие часто забывают указывать, какую именно норму вы нарушили. Дело в том, что ст. 44-3 КУаП является бланкетной нормой — это означает, что сама статья не может быть нормой, которую можно нарушить. В протоколе нужно сослаться на нормативный акт, который запрещает определенные действия. Во время карантина таким актом выступает постановление КМУ №641.

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Будет ли какая-то помощь от государства после или во время карантина выходного дня?

Пока есть только обещание властей, что будут компенсации за локдаун выходного дня, но по факту на сегодняшний день отсутствуют нормативные акты, которые реально предусматривают механизм и процедуру получения компенсаций для кафе, бара или ресторана за недополучение прибыли. Есть нормы о занятости населения, согласно которым могут компенсировать часть заработка сотрудникам, которые официально оформлены. Но проблема в том, что не все заведения общепита оформляют всех своих сотрудников в штат.

Напомним, новости "Сегодня" уже писали, сколько потеряют украинские рестораны от карантина выходного дня. Эксперты отмечают, что затраты останутся прежними, а вот выручка упадет.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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