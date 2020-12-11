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Данилов: Украина не может решить ситуацию на Донбассе военным путем

11 декабря, 22:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Украина не может решить ситуацию на Донбассе военным путем.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Речь идет не о боевиках, а о Российской Федерации, которая осуществила акт военной агрессии против суверенного государства Украины. Мы представляем, в каком состоянии находимся мы, в каком состоянии Россия, и к сожалению сегодня мы не можем военным путем решить этот вопрос", – сказал Данилов.

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