Данилов: Украина не может решить ситуацию на Донбассе военным путем

Украина не может решить ситуацию на Донбассе военным путем.
Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Речь идет не о боевиках, а о Российской Федерации, которая осуществила акт военной агрессии против суверенного государства Украины. Мы представляем, в каком состоянии находимся мы, в каком состоянии Россия, и к сожалению сегодня мы не можем военным путем решить этот вопрос", – сказал Данилов.
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