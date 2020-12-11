Данилов: Украина не может решить ситуацию на Донбассе военным путем

Украина не может решить ситуацию на Донбассе военным путем.

Реклама

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Речь идет не о боевиках, а о Российской Федерации, которая осуществила акт военной агрессии против суверенного государства Украины. Мы представляем, в каком состоянии находимся мы, в каком состоянии Россия, и к сожалению сегодня мы не можем военным путем решить этот вопрос", – сказал Данилов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама