Декан исторического факультета КНУ пошел в тероборону (фото)

Иван Патриляк сейчас боец территориальной обороны Украины с позывным "Декан"

Декан одного из факультетов КНУ имени Шевченко пошел на фронт. Фото: коллаж "Сегодня"

Декан исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Иван Патриляк пошел на фронт защищать Украину.

Соответствующее фото опубликовали на странице в Facebook Патриляка.

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Как стало известно, Иван Патриляк сейчас боец территориальной обороны Украины с позывным "Декан".

Добровольцев теробороны приравняли к ветеранам войны – Рада

Верховная Рада Украины приняла законопроект о территориальной обороне. Теперь добровольцы теробороны признаны ветеранами войны. Об этом рассказала руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ будут признаны участниками боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны. В Украине также вводится социальная защита новой категории лиц – семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.