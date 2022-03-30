Декан исторического факультета КНУ пошел в тероборону (фото)

Декан исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Иван Патриляк пошел на фронт защищать Украину.
Соответствующее фото опубликовали на странице в Facebook Патриляка.
Как стало известно, Иван Патриляк сейчас боец территориальной обороны Украины с позывным "Декан".
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Добровольцев теробороны приравняли к ветеранам войны – Рада
Верховная Рада Украины приняла законопроект о территориальной обороне. Теперь добровольцы теробороны признаны ветеранами войны. Об этом рассказала руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
Добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ будут признаны участниками боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны. В Украине также вводится социальная защита новой категории лиц – семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
"Соответствующее решение мы приняли сегодня в парламенте. Эти положения предусмотрены законопроектом 7151 о статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты (в части уточнения норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших защитников и защитниц Украины)", – добавила Шуляк.