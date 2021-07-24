День крещения Руси и 31-я годовщина поднятия украинского флага над Киевом – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 24 и 25 июля

Сайт "Сегодня" собрал самые важные события, которые запланированы на выходные

Анонсы событий в Украине 24 и 25 июля. Коллаж: "Сегодня"

На выходных, 24 и 25 июля, в Украине запланировано ряд важных мероприятий, среди которых празднование Дня крещения Руси и празднование 31-й годовщины поднятия украинского флага над Киевом.

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24 июля, суббота

10:00 – у здания Киевского городского совета начнутся мероприятия по случаю празднования 31-й годовщины поднятия украинского флага над столицей.

12:00 – акция в рамках международного протеста "За права и свободы против "лжепандемии", карантинного террора "Stop Fake Pandemic" и шествие в поддержку Всемирной демонстрации за свободу и права людей "World Wide Rally for Freedom 3.0".

В этот день состоится презентация 7 районов Киевской области (мероприятие от Киевской областной государственной администрации).

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Также на выходных пройдет празднование Дня крещения Руси в "Парке Киевская Русь".

В субботу и воскресенье, 24-25 июля, – состоится историческо-музыкальный фестиваль "Под Покровом Тризуба 2021".

24 июля состоится презентация 7 районов Киевской области (мероприятие от Киевской областной государственной администрации).

24-25 июля – IV Международный фестиваль кино Bobritsa Film Festival 2021.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.