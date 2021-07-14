Денис Поданчук: "Если законопроект о национальном сопротивлении примут, на вооруженную борьбу с врагом сможет подняться вся страна"

Соавтор законопроекта № 5557 рассказал сайту "Сегодня" о том, как украинские патриоты смогут, не меняя привычного образа жизни, готовиться к участию в обороне страны и, если понадобится, к партизанской войне

14 июля Верховная Рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении президентский законопроект № 5557 "Об основах национального сопротивления". В условиях нарастающей угрозы со стороны Российской Федерации – переоценить значение этого документа невозможно. Во-первых, он наконец-то решит вопросы финансирования и социальной защиты бойцов Теробороны. Во-вторых, определит взаимодействие Сил специальных операций с ТрО в интересах сопротивления (Руха опору). В-третьих, даст возможность территориальным общинам создавать отряды теробороны. И, наконец, в-четвертых, по всей стране развернется военизированная подготовка населения к сопротивлению. Наш корреспондент подробно поговорил о деталях законопроекта с одним из его авторов, членом Совета волонтеров при Минобороны, советником командующего Сил специальных операций (ССО) ВСУ Денисом Поданчуком.

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"Законопроект № 5557 решает вопрос финансирования ТрО"

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- Денис, правда ли, что законопроект № 5557 готовился под общим руководством президента Украины, а в его разработке принимали участие представители ВСУ, участники Теробороны, ветераны и эксперты?

- Да. Было необходимо тщательно изучить опыт стран – членов НАТО по организации всеобъемлющей обороны, и мы получили большую поддержку от советников НАТО. Стратегический советник Альянса по вопросам Сил специальных операций (ССО) Майкл Рипасс (США) заявил, что в НАТО готовы предоставить экспертную поддержку законопроекту № 5557.

- Давайте начнем разговор с Территориальной обороны. Почему решение "больных" вопросов ТрО так важно для нашей страны?

- Не секрет, что в Украине есть огромное количество патриотов, которые хотели бы защищать нашу страну. Но эти люди не могут себе позволить служить в армии. Подписав контракт с ТрО, они смогут сохранить образ жизни гражданского человека и получить всю необходимую военную подготовку в свободное от основной работы время. А если, не дай Бог, война наберет обороты – встать на защиту родины в официальном статусе бойца ТрО. Действовать в рамках общей стратегии защиты государства, слаженно и в тесной "связке" с военными.



- Недавно сайт "Сегодня" опубликовал репортаж о проблемах ТрО. Бойцы рассказали нам, что испытывают большие проблемы с финансированием. У них нет материально-технической базы и полигонов для тренировок и стрельб. Правда ли это?

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- К сожалению, да. Но законопроект № 5557 призван решить эти вопросы. Напомню, что сейчас ТрО является частью Сухопутных войск. И по сути, находится на остаточном финансировании. А согласно законопроекту № 5557, она станет отдельным родом Вооруженных сил Украины.

- И что это означает?

- Во-первых, командующий ТрО будет подчиняться непосредственно командующему ВСУ, а не командующему Сухопутных войск. Во-вторых, у ТрО, как у отдельного рода сил, появится свой бюджет – отдельная строка финансирования в бюджете Минобороны, если эта поправка к тексту законопроекта пройдет. В-третьих, со временем у ТрО будут свои фонды. А пока их нет, она будет пользоваться логистическими, материально-техническими и транспортными ресурсами других родов и сил ВСУ. В первую очередь, Сухопутных войск.

- Выходит, что ТрО пока все равно останется в составе Сухопутных войск. Когда же ее жизнь наладится?

- Нет, после вступления в силу "5557" ТрО сразу станет отдельным родом сил ВСУ. Но очень важно, чтобы законопроект № 5557 приняли во втором чтении в июле. Тогда будут соблюдены все требования Бюджетного кодекса и ТрО получит полноценное финансирование уже с 1 января 2022 года. В противном случае мы потеряем очень много времени. И финансирование в ТрО пойдет лишь с 1 января 2023 года.

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- Многие бойцы ТрО переживают из-за того, что им не выдают оружие на руки. Мол, вдруг Россия нападет, а нам нечем защищаться?! Как решается этот вопрос в законопроекте № 5557?

- Документ предусматривает, что индивидуальное штатное оружие сохраняется в пунктах постоянной дислокации или в определенных местах хранения. Но "определенные места хранения" – означают, в т.ч. место жительство бойца. Если пройдет еще и поправка к этому пункту, то прямо будет указано – при каких условиях и на какой срок бойцы смогут хранить оружие у себя дома.

"Партизанское движение – тайна за семью печатями"

- Теперь давайте поговорим о Рухе опору, или, иначе говоря, о сопротивлении. О чем идет речь? Если я не ошибаюсь, на сайте Минобороны есть лишь одно упоминание о сопротивлении. Там сказано, что выполнением этой задачи обязаны заниматься Силы специальных операций (ССО)…

- Организация сопротивления всегда была тайной за "семью печатями".

- Почему?

- Потому что сопротивление – это подпольщики, диверсанты, партизаны. А также вспомогательные силы. Все они действуют только на временно оккупированной территории.

- Вспомогательные силы? Уточните, пожалуйста, о ком идет речь?

- О людях, которые не являются официально членами сопротивления, но помогают ему в силу своих возможностей. К примеру, собирают разведданные, пишут и расклеивают листовки, ведут агитацию, что-то кому-то передают, участвуют в материально-техническом обеспечении сопротивления.

- А почему подготовка, обеспечение и ведение сопротивления является прерогативой именно ССО?

- Потому что такова практика ведущих стран НАТО. И она себя не раз оправдала в реальных боевых условиях.

"Сопротивление сдерживает врага"

- Ранее все, что касалось вопросов сопротивления, было государственной тайной. Почему сейчас об этом заговорили вслух?

- Международный опыт показывает, что такой подход значительно повышает фактор сдерживания врага. Одно дело, когда противник знает, какие воинские части и подразделения стоят в конкретном населенном пункте и понимает, как их попробовать победить. Другое – когда он понимает: население этого региона тщательно организованно, мотивировано, обучено и подготовлено. Соответственно, по захватчикам будут вести прицельный огонь из каждого окна, с каждой крыши, засады, ловушки.. Перед наступлением любая армия анализирует свои потенциальные потери. И перед такой угрозой она, скорее всего, остановится.

- Существуют ли в мировой практике конкретные примеры того, как организованное движение сопротивления предотвратило наступление врага на страну?

- Например, еще до нападения фашистской Германии на СССР Гитлер вынашивал планы о наступлении на Швейцарию. Когда генералитет запросил у аналитиков информацию о силах и средствах Швейцарии, выяснилось, что население этого государства готово и способно оказывать сопротивление. Поэтому только для захвата одной маленькой Швейцарии необходимо 23 дивизии. В результате Гитлер отказался от этого плана.

- Верно ли я понимаю, что законопроект № 5557 устанавливает лишь общий порядок деятельности ТрО и сопротивления? И много важных нюансов "остались за кадром"?

- Конечно. Но когда законопроект примут, появится возможность урегулировать множество важных моментов при помощи отдельных подзаконных актов. Многое, что касается сопротивления, так и останется государственной тайной. Как это и должно быть.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том что ввел новый праздник, а именно День территориальной обороны Украины. Как сообщали новости "Сегодня", краткую историю о 7 годах АТО.