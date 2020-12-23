Дети-сироты смогут жить в приемных семьях после 18 лет: Зеленский подписал закон

Дети смогут проживать в приемной семье до достижения 23-летнего возраста

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому дети-сироты смогут жить в приемных семьях после 18 лет.

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Об этом сообщает Офис президента.

Согласно закону, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которым установлена ​​инвалидность, смогут проживать в приемной семье, детском доме семейного типа до достижения 23-летнего возраста.

"Документ направлен на улучшение социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые проживают в приемных семьях и детских домах семейного типа", – сообщает пресс-служба.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

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Недавно школьники 6-Б класса из села Вербки Волынской области поздравили президента Владимира Зеленского с Новым годом и Рождеством. Это было первое новогоднее поздравление, которое получил глава государства.

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