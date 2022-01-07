Девушку нашли с ножом в спине. В Харьковской области Сочельник едва не закончился трагедией

После этого злоумышленник пытался покончить с собой

Оказалось, что мужчина хотел убить дочь своей сожительницы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области в Сочельник празднование едва не завершилось трагедией. Мужчина воткнул нож в спину своей сожительницы и хотел совершить суицид.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Раненую девушку нашли соседи

Событие произошло в селе Андиевка. 6 января в 22:40 в полицию позвонили по телефону местные жители. Женщина заявила, что напротив ее дома лежит местная жительница с ножом в спине.

Полиция выяснила, что к совершению преступления причастен 52-летний мужчина, ранее судимый за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Пострадавшей воткнули нож в спину

В Сочельник мужчина вместе со своей сожительницей и ее дочерью употребляли алкоголь. Во время распития спиртного между родственниками началась ссора. Человек схватил нож и нанес ранения 22-летней дочери сожительницы.

После совершенного злоумышленник пытался совершить суицид.

Что угрожает мужчине

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователями Красноградского районного отдела полиции возбуждено уголовное производство по ст.15 ч. 2, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

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