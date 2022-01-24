Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

До -13! Когда киевлянам ждать сильных морозов – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 15:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские синоптики рассказали, какой температуры стоит ожидать на улице и будут ли осадки
Ближе к вечеру в городе начнется небольшой снег / Коллаж "Сегодня"
Ближе к вечеру в городе начнется небольшой снег / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 25 января, на протяжении всего дня будет облачной, но сухой. Утром и денем осадков не будет, однако ближе к вечеру стоит ожидать небольшой снег.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

Реклама

Температура воздуха днем в городе будет колебаться от -11 до -6 градусов. Ночью столбики термометров максимум опустятся до 13 градусов мороза. Также синоптики предупреждают про небольшой снег, который начнется в Киеве около 20:00.

Погода в Киеве на 25 января. Скрин: sinoptik.ua.
Погода в Киеве на 25 января. Скрин: sinoptik.ua.

Где будет бушевать непогода в Украине

Погода в Украине завтра, 25 января, будет морозная. Также синоптики прогнозируют снег, однако ждать его стоит не во всех регионах. В северной, центральной и южной части страны будет солнечно и сухо.

Реклама

На западе от -5 до -1 градуса, а также снег, который будет идти ночью и днем. На востоке столбики термометры будут показывать от -6 до -2 градусов. Здесь синоптики также предупреждают об осадках.

В северных регионах – от -7 до -5 градусов и солнечная погода. На юге Украины термометры покажут от -4 до -1 градуса, будет сухо и солнечно.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов До 40 тысяч больных за сутки! Когда в Украине ждать скачок COVID-19 Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Угроза войны? В супермаркетах Киева опустошили полки с гречкой и сахаром (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Буковель идет солнечная погода! Синоптики дали прогноз Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

110 840

заболело за неделю в Украине

+101%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять