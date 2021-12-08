До -9 и гололед: где завтра ждать непогоду в Украине (карта)

Максимальная температура воздуха днем будет +9 градусов

Погода в Украине на 9 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 9 декабря, в Украине будет облачная погода. Осадков сильных не будет, но прогнозируют гололед и мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Температуру воздуха завтра в стране обещают разную. Ночью столбики термометров могут опуститься до -9 градусов.

Днем температура воздуха будет колебаться от 4 до 9 градусов выше нуля.

Погода в Украине на 9 декабря. Фото: Наталии Диденко

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Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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