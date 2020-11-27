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Доктор Комаровский рассказал, когда ждать спада эпидемии COVID

27 ноября, 21:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

К концу 2021-го – началу 2022-го мы начнем обсуждать тему вакцинации, говорит медик

Известный доктор Евгений Комаровский поделился прогнозами на будущее – когда ждать спада эпидемии или появления вакцины против коронавируса в Украине.

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Об этом доктор рассказал в выпуске новостей "Сегодня".

"До окончания отопительного сезона шансов на то, что станет намного лучше, очень мало. Поскольку шансов на то, что люди откроют окна и начнут проветривать зимой – мало. К концу 2021 года – началу 2022-го мы начнем обсуждать тему вакцинации. Скорее всего, к нам в массовом порядке вакцина может дойти к конца 22-го года", – прогнозирует Комаровский.

Видео: Сегодня

Об этом и другом он рассказал во время онлайн-эфира "Спроси у доктора", организованного Фондом Рината Ахметова. Онлайн-трансляцию посмотрели уже более семи с половиной тысяч человек, во время нее доктор ответил на 50 вопросов.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, когда не требуется госпитализация, и рассказал, на что в первую очередь необходимо обращать внимание на самоизоляции.

Также напомним, ранее Евгений Комаровский пояснил также, почему маски должны носить не только больные с COVID, но и здоровые.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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эпидемия вакцинация вакцина Евгений Комаровский коронавирус пандемия Фонд Рината Ахметова COVID-19

Источник: Сегодня

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