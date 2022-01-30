Домашнее насилие: как себя уберечь и противостоять обидчику (видео)

Триста обращений о домашнем насилии только за прошлый год. Это – официальные цифры правоохранителей. Неофициально, как говорят в общественных организациях, таких случаев в разы больше. Анастасия Блищик выясняла, как в Украине доказать факт не только физического, а и морального насилия и окажется ли за решеткой обидчик.
Домашнее насилие
Валентина просит не показывать ее лицо. Боится, что родные и коллеги узнают, что 15 лет над ней издевался родной сын. У него не устраивалась жизнь, и виновата осталась мама. С мужем Валентина развелась. И всю свою любовь отдала сыну. А сама в ответ получила...Домашнее насилие со стороны сына.С начало было эмоциональное, потом переросло в физическое, нравственное, к тому же он бил. Нравственное насилие женщина терпела с подросткового возраста сына. Сейчас ему уже 30, но он по-прежнему живет на средства своей матери. А недавно начал выбивать деньги еще и на наркотики. А если Валентина отказывала – получала пинков.
"Наверное, такие обстоятельства в мире. Молодежь не защищена, имеют проблемы, хотят очень много, не хотят работать, трудиться над этим, за счет кого то хотят.", – рассказывает жертва насилия Валентина.
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А вот Наталья свою историю рассказывает откровенно. От первого мужчины, который ее каждый день, убежала. Мечтала: другой полюбит. Да и то покоя не дал.
"Он вот так резко то в лицо мог попасть. Еще у него была привычка постоянно бить меня под грудь сюда. Он так меня как ударит, я сгибалась, он меня за волосы хватал и меня толкал", – рассказала жертва насилия Наталья.
Дальше было еще хуже. В канун новогодних праздников, перегнув рюмку, мужчина схватился за нож. Соседи тирана успокоили. Натали не было к кому идти, так что вместе с сыном подалась на вокзал.
И Валентина тоже собиралась уходить, куда глаза видят. Но в метро наткнулась на социальную рекламу с номером телефона приюта для женщин, страдающих домашним насилия. По всей Украине таких 46.
"Для того чтобы женщина попала в это убежище – ее обязательно будет сопровождать уже наш работник. Когда она приезжает, она будет подписывать документ по неразглашение адреса", – сказала директор Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию Татьяна Зотова.
А дальше, в этом приюте, за дело берутся уже юристы и делают все, чтобы обидчик сел за решетку на два года. Именно таков максимальный срок за домашнее насилие. Впрочем, если на жертве нет
следов побоев – тиран может отделаться штрафом. Но психологическое насилие тоже можно доказать. Такими доказательствами могут служить и свидетельские показания, видеофиксация, аудиофиксация, переписка в мобильных телефонах.
Постоянная оскорбительная критика, манипулирование, контроль над жизнью, обвинение, осуждение и словесные образы. Это и есть психологическое насилие. Юристы советуют не медлить и обращаться в полицию. Ибо после психологической расправы, наступает физическое.
Как помогают жертвам домашнего насилия
- Запущена правительственная горячая линия по противодействию домашнему насилию, номер: 1547.
- Созданы девять шелтеров – это приюты для пострадавших от домашнего насилия. На этот год предусмотрено 275 млн грн для расширения сети служб поддержки пострадавших.
- Будет внедряться специализация прокуроров по уголовным производствам этой категории.
- Началось более тесное взаимодействие прокуроров с общественными организациями, которые занимаются вопросами домашнего насилия.
Напомним, еще в 2017 году Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие. Тогда депутаты установили, что "тиранам" грозит от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы за насилие в семье.