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Домашнее насилие: как себя уберечь и противостоять обидчику (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 января, 10:24
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Домашнее насилие долгое время не порицалось
Если на жертве нет следов побоев, тиран может отделаться штрафом. Но психологическое насилие тоже можно доказать. Коллаж "Сегодня"
Если на жертве нет следов побоев, тиран может отделаться штрафом. Но психологическое насилие тоже можно доказать. Коллаж "Сегодня"

Триста обращений о домашнем насилии только за прошлый год. Это – официальные цифры правоохранителей. Неофициально, как говорят в общественных организациях, таких случаев в разы больше. Анастасия Блищик выясняла, как в Украине доказать факт не только физического, а и морального насилия и окажется ли за решеткой обидчик.

Домашнее насилие

Валентина просит не показывать ее лицо. Боится, что родные и коллеги узнают, что 15 лет над ней издевался родной сын. У него не устраивалась жизнь, и виновата осталась мама. С мужем Валентина развелась. И всю свою любовь отдала сыну. А сама в ответ получила...Домашнее насилие со стороны сына.С начало было эмоциональное, потом переросло в физическое, нравственное, к тому же он бил. Нравственное насилие женщина терпела с подросткового возраста сына. Сейчас ему уже 30, но он по-прежнему живет на средства своей матери. А недавно начал выбивать деньги еще и на наркотики. А если Валентина отказывала – получала пинков.

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"Наверное, такие обстоятельства в мире. Молодежь не защищена, имеют проблемы, хотят очень много, не хотят работать, трудиться над этим, за счет кого то хотят.", – рассказывает жертва насилия Валентина.

А вот Наталья свою историю рассказывает откровенно. От первого мужчины, который ее каждый день, убежала. Мечтала: другой полюбит. Да и то покоя не дал.

"Он вот так резко то в лицо мог попасть. Еще у него была привычка постоянно бить меня под грудь сюда. Он так меня как ударит, я сгибалась, он меня за волосы хватал и меня толкал", – рассказала жертва насилия Наталья.

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Дальше было еще хуже. В канун новогодних праздников, перегнув рюмку, мужчина схватился за нож. Соседи тирана успокоили. Натали не было к кому идти, так что вместе с сыном подалась на вокзал.

И Валентина тоже собиралась уходить, куда глаза видят. Но в метро наткнулась на социальную рекламу с номером телефона приюта для женщин, страдающих домашним насилия. По всей Украине таких 46.

"Для того чтобы женщина попала в это убежище – ее обязательно будет сопровождать уже наш работник. Когда она приезжает, она будет подписывать документ по неразглашение адреса", – сказала директор Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию Татьяна Зотова.

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А дальше, в этом приюте, за дело берутся уже юристы и делают все, чтобы обидчик сел за решетку на два года. Именно таков максимальный срок за домашнее насилие. Впрочем, если на жертве нет
следов побоев – тиран может отделаться штрафом. Но психологическое насилие тоже можно доказать. Такими доказательствами могут служить и свидетельские показания, видеофиксация, аудиофиксация, переписка в мобильных телефонах.

Постоянная оскорбительная критика, манипулирование, контроль над жизнью, обвинение, осуждение и словесные образы. Это и есть психологическое насилие. Юристы советуют не медлить и обращаться в полицию. Ибо после психологической расправы, наступает физическое.

Как помогают жертвам домашнего насилия

  • Запущена правительственная горячая линия по противодействию домашнему насилию, номер: 1547.
  • Созданы девять шелтеров – это приюты для пострадавших от домашнего насилия. На этот год предусмотрено 275 млн грн для расширения сети служб поддержки пострадавших.
  • Будет внедряться специализация прокуроров по уголовным производствам этой категории.
  • Началось более тесное взаимодействие прокуроров с общественными организациями, которые занимаются вопросами домашнего насилия.

Напомним, еще в 2017 году Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие. Тогда депутаты установили, что "тиранам" грозит от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы за насилие в семье.

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