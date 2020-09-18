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Дорога превратилась в свалку: как выглядит КПП после ухода хасидов (фото)

18 сентября, 16:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После уборки мусора пункт пропуска восстановит работу

Паломники-хасиды ушли из пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Белорусской стороне осталось только прибрать территорию после паломников и КПП "Яриловичи" сможет возобновить свою работу. P. S. Линия, на которой стоят наши пограничники – это последние сантиметры территории Украины. Впереди – Беларусь", - сказал Геращенко.

Также он отметил, что Украина предупреждала, что из-за эпидемии не пропустит паломников и просила Беларусь также не пропускать хасидов через свой КПП.

"Нас не послушали. Теперь придется убирать…", - добавил он.

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Напомним, ранее Кабмин Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи". Там находились хасиды, которые хотели попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана.

Кроме того, мы рассказывали, что хасиды пытались попасть в Украину не только с территории Беларуси. Пограничники во Львовской и Закарпатской областях также задержали паломников-хасидов, которые пытались незаконно пробраться в Украину.

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