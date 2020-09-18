Українська
$ 28,11
33,17
  1. Последние новости Украины

Хасиды начали покидать украинскую границу (фото)

18 сентября, 12:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Паломники постепенно возвращаются на территорию Беларуси

Хасиды начали отходить от пункта пропуска "Новые Яриловичи" на украинско-белорусской границе.

Реклама

Как рассказали в Госпогранслужбе, 18 сентября количество паломников уменьшилось. Сейчас там находятся еще около 600 человек. Они постепенно возвращаются на территорию Беларуси.

"От 14 сентября там находится большое количество иностранцев, которые планировали попасть в Украину с целью паломничества. В то же время им постоянно предоставлялись разъяснения, что во время карантина въезд иностранцев в Украину запрещен. В общем рядом с украинской границей находилось около 1000 человек, и они не оставляли надежды попасть в Украину", – добавили в пресс-службе ведомства.

В тренде
Бессимптомный COVID-19: почему у больных нет высокой температуры

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

Реклама

Также напомним, 18 сентября хасиды начинают праздновать Рош ха-Шана. Несмотря на карантин, на могилу основателя брацлавского течения хасидизма раби Нахмана приехали две с половиной тысячи хасидов.

Что сейчас происходит в Умани, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пограничники граница паломники хасиды Украина пункт пропуска Черниговская область Рош ха-Шана
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
Число заболевших продолжает расти: новые данные по коронавирусу в Украине за сутки
Число заболевших продолжает расти: новые данные по коронавирусу в Украине за суткиУкраина
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)Происшествия
Медик назвал главную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Украине
Медик назвал главную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в УкраинеУкраина
Коронавирус в рядах ВСУ: умер еще один военнослужащий
Коронавирус в рядах ВСУ: умер еще один военнослужащийЗапад
В Украине введут новые водительские права
В Украине введут новые водительские праваАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять