Хасиды начали покидать украинскую границу (фото)

Хасиды начали отходить от пункта пропуска "Новые Яриловичи" на украинско-белорусской границе.

Реклама

Как рассказали в Госпогранслужбе, 18 сентября количество паломников уменьшилось. Сейчас там находятся еще около 600 человек. Они постепенно возвращаются на территорию Беларуси.

"От 14 сентября там находится большое количество иностранцев, которые планировали попасть в Украину с целью паломничества. В то же время им постоянно предоставлялись разъяснения, что во время карантина въезд иностранцев в Украину запрещен. В общем рядом с украинской границей находилось около 1000 человек, и они не оставляли надежды попасть в Украину", – добавили в пресс-службе ведомства.

В тренде Бессимптомный COVID-19: почему у больных нет высокой температуры

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

Реклама

Также напомним, 18 сентября хасиды начинают праздновать Рош ха-Шана. Несмотря на карантин, на могилу основателя брацлавского течения хасидизма раби Нахмана приехали две с половиной тысячи хасидов.

Что сейчас происходит в Умани, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама