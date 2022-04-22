Два месяца героического сопротивления. Где и когда смотреть спецэфир "Украина 24"

Во время трансляции в эфир присоединятся военные и их представители, министры, тероборона, волонтеры, медийные лица, военные корреспонденты

На YouTube-канале «Украина 24» состоится специальный эфир

24 апреля в 17:00 на YouTube-канале "Украина 24" состоится специальный эфир, посвященный несокрушимому сопротивлению украинцев против российского нападения в течение двух месяцев.

Вместе с ведущими спецэфира Еленой Цинтилой, Никитой Михалевым и Олегом Панютой всей страной подытожим, как наше государство уже два месяца противостоит и смело защищается от армии России. Все цивилизованные страны помогают Украине и всячески поддерживают нас, в том числе и на информационном фронте.

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Во время трансляции в эфир присоединятся военные и их представители, министры, тероборона, волонтеры, медийные лица, военные корреспонденты. Зрители услышат реальные истории с фронта и истории украинцев, которые пострадали от оккупантов. Кроме того, своими историями поделятся волонтеры со всего мира, которые ежедневно поддерживают Украину и помогают в борьбе за свободу. Также в прямом эфире ожидаются прямые включения иностранных журналистов, послов, дипломатов, представителей парламентов стран Балтии, Польши, США, Канады, организаторов акций в поддержку Украины.

"Эти два месяца показали, что украинцы не одни. Помощь, оказываемая Великобританией, странами ЕС, США, Канадой, Израилем, Турцией и другими – беспрецедентна. Еще никогда весь цивилизованный мир не был столь единым и консолидированным, как в вопросе поддержки Украины. Помогать Украине стало мировым трендом и проверкой на человечность. Волонтерами на втором украинском фронте стали граждане разных стран. За это нелегкое время наш народ сплотился и не собирается сдаваться. Украина спасает мир. Мир помогает Украине. Именно вместе мы сильны. Украинцы чувствуют поддержку все эти дни войны, и мы благодарны за солидарность каждой стране и каждому небезразличному человеку мира", – комментирует главный редактор "Новинної Групи Україна" Юрий Сугак.

24 апреля украинцы проведут Марш Благодарности Украина 24/ Thanksgiving March Ukraine 24, чтобы выразить свою благодарность жителям страны, в которой они сейчас находятся. Это еще один способ привлечь внимание мира к масштабной войне, в которой нам очень нужна помощь и вооружение, а затем поддержка в восстановлении.

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Мы умеем принимать помощь с достоинством и благодарностью. Продолжаем отстаивать свое право на свободу и побеждать.

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