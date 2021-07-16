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Экс-глава "Укрзализныци" собрался вернуть себе должность и миллионы гривен

16 июля 2021 20:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ранее бывший топ-менеджер заявлял, что его уволили за разрушение коррупционных схем в компании, а теперь будет требовать многомиллионную компенсацию

Владимир Жмак надеется на 16,9 млн грн морального ущерба.

Владимир Жмак надеется на 16,9 млн грн морального ущерба. / Фото: Укрзализныця

Уволенный из "Укрзализныци" Владимир Жмак через суд попытается вернуть себе должность руководителя компании, а также будет требовать многомиллионную компенсацию.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы судебного производства.

В своем иске он требует признать незаконным приказ компании о прекращении с ним трудового договора (контракта).

Также Жмак просит суд восстановить его на должности главы правления компании, взыскать с "Укрзализныци" средний заработок за все время вынужденного прогула (с даты увольнения до дня восстановления в должности), а также взыскать с компании моральный ущерб в связи с незаконным увольнением в размере 16,9 млн грн.

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Напомним, 17 марта наблюдательный совет "Укрзализници" крайне быстро и немотивированно убедил Кабинет министров уволить председателя правления компании Владимира Жмака. Топ-менеджер работал на должности чуть более полугода. За это время компания ликвидировала дефицит локомотивной тяги, нарастила долю УЗ в перевозках на рынке с 19% до 24%, доходы компании увеличились за счет роста загрузки ее вагонного парка. Жмак уверен, что его уволили за разрушение коррупционных схем.

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Тем временем в Раде заявляют, что "Укрзализныця" на грани катастрофы. По словам главы Временной следственной комиссии по УЗ Юлии Гришиной, в этом виноваты коррупция и деструктивное управление.

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