Экс-командующий НАТО рассказал, почему ВСУ действуют более эффективно, чем армия РФ

Россиянам будет очень тяжело исправить свои военные ошибки, считает Филипп Бридлав

Филипп Бридлав напомнил, что ВСУ нанесли сокрушительное поражение армии РФ под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не была готова к войне, которую развязала в Украине, военное руководство РФ разработало ошибочные планы, а система принятия решений в российской армии является неэффективной.

Об этом заявил генерал армии США Филипп Бридлав во время специальной военной панели Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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Командующий Европейским командованием Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе в 2013-2016 годах напомнил, что Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительное поражение армии РФ на Киевщине.

"На севере вокруг Киева эта кампания России безусловно провалилась. И, по-моему, они пришли воевать на войну, к которой не были готовы. Они ждали одного, а получили несколько совершенно другое. И здесь, безусловно, мы видим, что украинцы дали им хорошего нагоняя на самом деле, россияне там потерпели сокрушительное поражение", – подчеркнул он.

Генерал считает, что россиянам будет очень тяжело исправить свои военные ошибки.

"Те из нас, кто командовал большими военными силами, знают, что если ты начинаешь войну, начиная с ошибочной позиции, то поправить это по ходу войны очень тяжело. И сейчас Путин страдает оттого, что их планы были неправильно разработаны с самого начала, были приняты неправильные решения", – сказал Филипп Бридлав.

По его мнению, поражение под Киевом довольно серьезно снизило моральный и боевой дух россиян.

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Генерал также отметил, что система принятия решений в российской армии неэффективна, в отличие от украинской.

"Мы во многом полагаемся на подготовку наших солдат и сержантов. Это обеспечивает большую выносливость на поле боя. К таким вопросам даже, как питание. Мы на этом уровне сержантов многое решаем. А у россиян, мы видим, это совершенно по-другому. Поэтому ваши войска могут быть меньше, но на поле боя ими командуют гораздо более ловкие ваши молодые лидеры, молодые командиры", – сказал он.

По мнению экс-командующего НАТО, украинское войско демонстрирует западный подход к военной науке.

"И это как раз является признаком западного подхода к военной науке, поскольку мы во многом полагаемся на молодых лейтенантов, на сержантский корпус. Именно на этом уровне принятия решений происходит все самое главное. И Украина может гордиться тем, что на этом уровне у нее все отлично. В России этого нет", – резюмировал Филипп Бридлав.

Ранее "Сегодня" сообщал, что в Луганской области украинские военные разбили оккупантов, пытавшихся прорваться через речку Северский Донец возле села Белогоровка.