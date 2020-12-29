Экс-нардепа Микитася подозревают в заказе похищения юриста (видео)

Экс-владельца компании "Укрбуд" и бывшего народного депутата Максима Микитася подозревают в заказе похищения юриста в Киеве. Ему сообщено о подозрении.

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Об этом пишет пресс-служба МВД.

По информации следствия, члены группировки обманом выманили юриста на встречу, завладели его автомобилем, а после, по указанию заказчика, вынудили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов.

"В течение нескольких часов полицейские задержали исполнителей, а потом установили и непосредственного заказчика преступления... Им оказался собственник известной строительной компании, а организатором – лидер преступной группировки, который в настоящее время находится под стражей за совершение убийства", – сказано в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что через несколько часов после похищения полицейские задержали четверых исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь – заказчику.

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Правоохранители уведомили собственника строительной фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство).

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Нацполиция не называет имени фигуранта, однако, по информации "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем нардепе Максиме Микитасе.

Видео: Пресс-служба МВД

Напомним, что экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася и еще семерых других человек заподозрили в организации коррупционной схемы, в результате которой Нацгвардия вместо 50 квартир и 30 паркомест в жилом комплексе в самом центре Киева получила 65 квартир на окраине столицы.

В результате неравнозначного обмена государству был нанесен ущерб на сумму 81 635 448 грн.

Также ранее мы писали, что суд изменил меру пресечения экс-нардепу Микитасю с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.

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