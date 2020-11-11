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Эксперты: карантин выходного дня ограничит права украинцев на доступность лекарств

11 ноября, 08:52

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Эксперты предупреждают, что данная мера может усугубить эпидемиологическую ситуацию

Введение Кабинетом министров на территории Украины так называемого карантина выходного дня определяет, кроме других ограничений, запрет осуществления хозяйственной деятельности операторами почтовой связи в субботу и воскресенье. Эксперты предупреждают, что данная мера может усугубить эпидемиологическую ситуацию.

Фактически данная ограничительная мера означает, что в выходные дни в Украине не будут работать почтовые отделения.

"Вводя такое ограничение, Кабмин не учел того факта, что сегодня в Украине разрешена дистанционная торговля лекарственными средствами. Следовательно, каждый из нас имеет легальную возможность заказать лекарства на сайте аптеки и забрать их у почтового оператора. В случае реализации подобной карантинной меры украинцы утратят возможность вовремя получать заказанные через аптечные сайты препараты. Например, в обычной ситуации, если покупатель в пятницу заказал лекарства, то уже в субботу он их получит. Однако при введении ограничения будет непонятно, когда человек, срочно нуждающийся в препарате, получит его", – сообщил глава Ассоциации фармацевтов Украины Евгений Смычок. Он добавил, что такой нелогичный с точки зрения обеспечения права пациентов на доступные и качественные лекарства ограничительный шаг в условиях карантина является абсурдным.

/ Фото: Pixabay

Солидарна с коллегой и руководитель Службы предупреждения эпидемий и санитарно-эпидемиологического контроля группы компаний "Новая почта" Ирина Кобылянская.

"Если бы мы исключили человеческий фактор, то уже давно побороли бы коронавирусную инфекцию. Если бы люди 2 недели посидели дома на всей планете, перестала бы существовать такая болезнь. Карантин выходного дня – это полумера, так как за 2 выходных дня эпидемиологическая ситуация особо не изменится, а вот экономика понесет огромные потери. Что касается доставки лекарств, медицинского оборудования, гуманитарной почты – это будет действительно большая проблема, от которой пострадают больные люди или те, у кого есть подозрение на то или иное заболевание. Конечно же, это может очень негативно сказаться и на работе почты, и на здоровье наших граждан", – подытожила Кобылянская.

Решительный протест введению карантина выходного дня в официальном обращении к правительству выразила Ассоциация индустрии гостеприимства Украины, объединяющую множество отелей страны.

"Введение карантина выходного дня будет иметь катастрофические последствия для украинского общества. Это приведет к нерентабельности и закрытию бизнеса гостиничной отрасли. Ведь сейчас украинцы путешествуют как раз в выходные и по нашей стране. Соответственно, отсутствие такой возможности в итоге приведет к увольнению десятков тысяч сотрудников, увеличит расходы бюджета и Государственной службы занятости, крайне негативно повлияет на рынок коммерческой недвижимости, создаст существенные риски для банковского сектора из-за невозможности бизнеса и населения обслуживать кредитные обязательства, критически сократит налоговые поступления в бюджеты всех уровней, остановит туристические потоки, катализирует социальный кризис, приведет к масштабному коллапсу", – заявили в ассоциации.

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