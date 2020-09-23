Электроэнергия с запасом: украинцы могут стать энергетически автономными

На украинском рынке теперь можно приобрести системы хранения электроэнергии, которые работают по принципу аккумулятора для дома. Когда свет дома есть, система заряжает свои литий-ионные блоки. А когда света нет – она включается, обеспечивая электричеством все системы и бытовые приборы.

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Практика использования систем хранения электроэнергии очень популярна за рубежом. В Европе, например, даже существуют государственные программы, которые стимулируют их приобретение и использование. В Украине уже сделаны первые шаги на пути к этому: законопроект, который урегулирует "домашние аккумуляторы", скоро может быть рассмотрен профильным комитетом Верховной Рады по энергетике. А в скором будущем системы будут включены в госпрограмму "теплых кредитов".

Системы хранения электроэнергии – это современные "батарейки", способные обеспечить дом электричеством на время от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от мощности установки. Они выполнены в стильном дизайне и занимают немного места. Использовать такую "батарейку", впрочем, можно не только для обеспечения дома электричеством, когда пропадает свет, но и для экономии. "Я поставила систему накопления энергии год назад, когда мы установили систему "умный дом", – рассказывает сайту "Сегодня" Анастасия Мороз, владелица частного дома в Киево-Святошинском районе. – Сначала она выручала нас, когда в доме пропадал свет. А потом я поняла, что ее можно использовать для экономии: я заряжаю систему ночью, когда электричество в два раза дешевле. А днем – использую энергию для бытовых дел".

Система хранения энергии

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В планах Анастасии – поставить на крышу дома солнечные батареи и перейти на полностью автономное электрообеспечение. Это поможет сохранить энергию, сгенерированную домашними солнечными электростанциями (СЭС). Современные электроаккумуляторы имеют огромный запас емкости – от нескольких часов до недели. Это позволяет в солнечные дни, когда домашняя СЭС производит электричество с избытком, накапливать его. А в дни, неподходящие для генерации, – отдавать, позволяя хозяевам получить практически полную независимость от внешних электросетей.

Например, в Германии только за 2019 год количество установленных электроаккумуляторов превысило 200 тысяч, что в 2 раза больше, чем было в 2017 году. Более полумиллиона таких систем используют жители Японии и Южной Кореи. В этих странах практически отсутствует центральное отопление, поэтому там обогреваются с помощью кондиционеров, соответственно – электричество, там вопрос не комфорта, а выживания.

В Украине тренд на использование систем хранения электроэнергии только набирает обороты, говорит директор YASNO в Киеве Виктор Мельников. "Сейчас наши клиенты могут выбрать для себя системы хранения энергии от итальянского производителя ATON Green Energy, способные накапливать от 2,4 до 58 кВт∙час электроэнергии. Среднее энергопотребление украинской семьи – 165 кВт∙час в месяц. Следовательно, заряда "домашней батарейки" может хватить от нескольких часов до двух недель бесперебойного электроснабжения. Это особенно актуально для тех, кто живет в частных домах, работает дома, проживает в отдаленных от сети районах и требует стабильного электроснабжения", – поясняет Виктор Мельников.

Виктор Мельников, директор поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO в Киеве

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Одна из причин, почему электроаккумуляторы пока не особенно популярны в нашей стране – их достаточно внушительная стоимость. Система стоит от 5 до 20 тысяч евро, в зависимости от мощности, а соответственно – длительности работы. Для среднестатистического жителя Германии или Японии – это тоже деньги немаленькие. Но там населению активно помогает государство. "Например, в Германии еще в 2013 году правительство, совместно с банком развития KfW, ввело программу займов для домохозяйств на приобретение электроаккумуляторов для уже установленных или новых домашних СЭС. Люди берут в кредит эти системы под очень низкие проценты", – поясняет в.и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

В Украине уже разрабатывается проект, который должен законодательно урегулировать статус систем накопления энергии на рынке. "Команда Министерства энергетики Украины приняла участие в подготовке проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (относительно энергетической безопасности, балансировки энергосистемы и системы накопления энергии)", автором которого в Раде выступил Юрий Камельчук", – сообщил замминистра энергетики Ярослав Демченков. Он рассчитывает, что в сентябре законопроект будет рассмотрен профильным комитетом, а вскоре – и в сессионном зале. "Мы включили законопроект в перечень приоритетных важных в контексте евроинтеграции", – поясняет он.

Сделают системы хранения энергии доступнее для украинцев также кредитные программы от государства. "Чтобы стимулировать население использовать инновации и рационально потреблять энергию, Госэнергоэффективности рассматривает возможность расширить программу "теплых кредитов". И предусмотреть в ней компенсации по кредитам в т.ч. на системы накопления энергии в последующие годы", – рассказывает Константин Гура.

Напомним, программа "теплые кредиты" сейчас предусматривает компенсацию в 20-35% для украинцев, которые модернизируют свое жилье, делая его более энергоэффективным: меняют окна на энергосберегающие, ставят современные котлы, системы водо- и теплоснабжения. Когда системы накопления энергии добавят в государственную программу, люди смогут покупать их дешевле. И у каждого дома появится собственная "батарейка", обеспечивающая бесперебойное электроснабжение.

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