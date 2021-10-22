Электросети: как работает эффективная естественная монополия под контролем государства

Кто контролирует естественного монополиста и почему электросети не могут быть конкурентным бизнесом.

Электросети – это масштабная разветвленная инфраструктура воздушных и подземных сетей, которая во всем мире является естественной монополией, предлагающей уникальную услугу: распределение (транспортировку) электроэнергии.

Почему так сложилось и какая выгода от монополии для потребителя?

Электросети – как автодороги: их нужно обновлять

Во всех странах инфраструктура электросетей объемна и сложна. Она имеет колоссальную протяженность и стратегическую значимость, ведь сети – это артерии, которые питают электроэнергией все созданные человеком блага цивилизации.

Только длина сетей ДТЭК Киевские электросети составляет 12 тысяч км. Если к ним прибавить еще и длину сетей в области, которыми занимается ДТЭК Киевские региональные электросети (50 тысяч км), то ими можно обмотать Землю по экватору 1,5 раза.

Длина же электросетей операторов системы распределения ДТЭК Сети в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях составляет около 300 тысяч км – 7 экваторов.

Ну, а все украинские электросети имеют общую протяженность в 837,1 тыс. км – 21 экватор!

Украинскими электросетями можно обмотать землю 21 раз!

Что из себя представляют украинские электросети?

Мы уже сравнили сети с артериями, без существования которых невозможна жизнь на земле. Украинские электросети можно также сравнить с автодорогами, раскинувшимися по всей стране.

Стоит сказать, что по своей протяженности – равно как и по степени изношенности – они значительно превосходят наши автомобильные пути. Так, протяженность всех сетей по стране в 5 раз больше длины всех дорог. И точно так же, как автомобильные пути, электросети давно нуждаются в модернизации и ремонте.

Мы все знаем, что плохая дорога – это не только неудобство для тех, кто по ней едет, но еще и повышенные риски: возможные ДТП, несвоевременное прибытие экстренных служб и пр. Точно так же плохие сети – это риски коллапса как в отдельных домах, так и в целых районах и городах.

Именно поэтому большое обновление сетей не менее важно знаменитого "Большого строительства", которое является национальной программой Офиса Президента.

Конкуренция невозможна и невыгодна

Несмотря на открытие свободного рынка, конкуренция в предоставлении этой услуги – распределении (транспортировке) электроэнергии – бессмысленна и нецелесообразна в силу технических особенностей. Создавать альтернативные электросети – дорого и невыгодно: и для потребителя, и для государства.

Итак, в Украине – сотни тысяч километров электросетей. Затраты на создание новых сетей исчислялось бы сотнями миллиардов гривен, что никогда не могло бы окупиться и ложилось бы непосильными затратами на клиентов энергокомпаний в их платежах за электроэнергию.

Кроме того, инфраструктура энергетики и работа с током – дело очень опасное: необходимо соблюдение повышенных требований по безопасности и большого количества процедур. Случись авария – бригаде, прежде чем ремонтировать сети и подстанции, нужно их отключать от питания и выполнить целую цепочку технических действий, от которых зависят жизнь ремонтников и безопасность сетей.

Для того, чтобы найти баланс между их соблюдением и скоростью ликвидации аварии, управлять инфраструктурой должна одна компания. В противном случае длительность ремонта увеличится в несколько раз.

Хороший наглядный пример – это абонентские сети. Они находятся в собственности не операторов систем распределения, а отдельных абонентов, которые сами их построили, скажем, во время возведения нового жилмассива или частного дома.

Как правило, состояние этих сетей оставляет желать лучшего (ведь регулятор не контролирует их обслуживание). При аварии на их сетях или подстанции абоненты сами, как собственники, должны устранять все последствия. Однако часто они не имеют ни возможности, ни знаний делать это быстро и качественно.

При этом для устранения аварии сотрудниками оператора системы распределения, необходимо согласие собственников (абонентов), которые еще нужно получить. А это часто непросто и требует много времени. Потому ремонты иногда растягиваются не на 1 день.

Потребитель: защита на государственном уровне

Электросети и ОСР – как естественная монополия – находятся под пристальным и постоянным контролем государства в лице Регулятора НКРЭКП. Это максимально защищает потребителя от возможных злоупотреблений со стороны монополиста. По сути, любые злоупотребления или отклонения от требований просто исключены.

Проверки происходят регулярно – как плановые, так и внеплановые. Строго контролируется расход средств. Постоянно повышаются и ужесточаются требования норм качества: понижение показателей индекса SAIDI – то есть сокращается время, за которое ОСР обязаны устранять возникшие аварийные ситуации.

Уникальность природной монополии сетей в том, что она максимально выгодна и удобна потребителю. Ведь каждый клиент четко понимает:

кто отвечает за транспортировку электроэнергии в наши квартиры и дома;

с кого спрашивать в случае поломки или аварии;

куда обращаться за подключением к сетям или установлением счетчика.

Принцип централизации одной функции здесь работает предельно наглядно и эффективно.