Эпидемиолог объяснила, почему на праздники меньше новых случаев COVID-19

В Украине от коронавируса ежедневно страдают тысячи людей. Это крайне тяжелые времена и заразиться можно даже в парке на свежем воздухе. Поэтому врачи советуют гулять в одиночку или с кем-то из близких, говорится в сюжете "Сегодня".

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"Не существует плохой погоды для прогулок. Поэтому теплее одеваться и все же идти гулять и избегать большого скопления людей и потом возвращаться домой и часто проветривать помещение", – советует завкафедрой эпидемиологии национального медицинского университета им. Богомольца Ирина Колесникова.

А еще следует избегать шумных компаний.

"Чем громче говорит человек, тем дальше вылетает возбудитель у него изо рта", – объясняет эпидемиолог.

Эпидемиологи выяснили, что со сменой сезона коронавирус не отступает. Тем более – в холодное время года. Вирусы прекрасно переносят низкие температуры, хранятся в низких температурах.

А посленовогодняя статистика, свидетельствующая об уменьшении количества больных, не отражает реальной ситуации, уверена эксперт.

"На праздники люди стараются не обращаться за медицинской помощью. Меньше обращений, меньше тестов, а затем и статистика меньше", – говорит Колесникова.

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Поэтому бдительность терять не стоит, говорит эпидемиолог. И важно вовремя предоставлять населению полезную информацию.

"Сейчас очень много информации по лечению коронавируса, но существует большой риск воспользоваться недостоверными, непроверенными данными, может негативно повлиять на здоровье человека. Именно поэтому Фонд в рамках программы "Ринат Ахметов – спасение жизней", реализует проект "Спроси у доктора" , – отмечает директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

В проект участвуют опытные врачи. Среди них реаниматологи, анестезиологи, педиатры. Они уже дали ответы на почти пол тысячи вопросов. Полную версию эфира с Ириной Колесниковой можно увидеть на страницах Фонда Рината Ахметова в социальных сетях. Общая аудитория проекта – более миллиона зрителей.

Видео: Сегодня

Напомним, известный доктор Евгений Комаровский в проект "Спроси у доктора" поделился прогнозами на будущее – когда ждать спада эпидемии коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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