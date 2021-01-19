Епідеміолог пояснила, чому на свята менше нових випадків COVID-19

В Україні від коронавірусу щодня страждають тисячі людей. Це вкрай тяжкі часи й заразитись можна навіть у парку на свіжому повітрі. Тому лікарі радять гуляти поодинці або з кимось із близьких, йдеться у сюжеті "Сьогодні".

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"Не існує поганої погоди для прогулянок. Тому тепліше вдягатися і все ж таки йти гуляти і уникати великого скупчення людей і потім повертатися додому і часто провітрювати приміщення", – радить завкафедри епідеміології національного медичного університету ім. Богомольця Ірина Колесникова.

А ще варто уникати гучних компаній.

"Чим голосніше говорить людина, тим далі вилітає збудник у неї з ротової порожнини", – пояснює епідеміолог.

Епідеміологи з’ясували, що зі зміною сезону коронавірус не відступає. Тим більше – в холодні пори року. Віруси прекрасно переносять низькі температури, зберігаються у низьких температурах.

А післяноворічна статистика, яка свідчить про зменшення кількості хворих, не відображає реальної ситуації, впевнена експертка.

"На свята люди намагаються не звертатися по медичну допомогу. Менше звернень, менше тестувань, а відтак і статистика менше", – каже Колесникова.

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Тому пильність втрачати не варто, каже епідеміологиня. І важливо вчасно надавати населенню корисну інформацію.

"Нині дуже багато інформації щодо лікування коронавірусу, але існує великий ризик скористатися недостовірними, неперевіреними даними, що може негативно вплинути на здоров’я людини. Саме тому Фонд у межах програми "Рінат Ахметов – порятунок життів", реалізує проєкт "Запитай у лікаря", – зазначає директорка з комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова.

У проєкті беруть участь найдосвідченіші лікарі. Серед них реаніматологи, анестезіологи, педіатри. Вони вже дали відповіді на майже пів тисячі запитань. Повну версію ефіру з Іриною Колесниковою можна побачити на сторінках Фонду Ріната Ахметова в соціальних мережах. Загальна аудиторія проєкту — понад мільйон глядачів.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, відомий лікар-терапевт Євген Комаровський в проєкті "Запитай у лікаря" поділився прогнозами на майбутнє – коли чекати спаду епідемії коронавірусу в Україні.

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