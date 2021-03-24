Эпидемия в Украине усилится еще больше: тревожный прогноз от ученых

Украинские ученые из НАН рассказали, что будет с короной в ближайшие две недели

Украину накрыла третья волна пандемии. Количество новых больных каждые сутки будет увеличиваться в ближайшие две недели и может достичь более 20 тысяч заразившихся.

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Об этом говорится в прогнозе Национальной академии науки Украины.

Прогноз на 24-30 марта

Количество новых инфицированных в сутки – от 13 162 до 18 654 (в среднем 16 858).

Количество смертей в сутки – от 271 до 329 (в среднем 300).

Прогноз на 31 марта-6 апреля

Количество новых больных в сутки – от 11 126 до 31 278 (в среднем 19 759).

Количество новых летальных случаев – на от 341 до 419 (в среднем 380).

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Согласно прогнозам, хуже всего эпидситуация ожидается во Львовской, Киевской, Одесской областях и в столице. Подробней в таблице:

Украинские ученые отмечают, что положительную динамику по количеству новых случаев демонстрируют три области – Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая, хотя они до сих пор остаются среди лидеров по количеству госпитализаций и летальных случаев на душу населения. Винницкая область приближается к пиковым значениям.

В НАН определили, что от начала новой волны эпидемии до достижения пиковых значений количества новых больных (смертей) проходит около двух месяцев. Отметим, что в Украине объявили начало третьей волны коронавируса в начале марта, следовательно, пика стоит ожидать во второй половине апреля.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве рассказали, сколько уже вакцинировалось украинцев от COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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