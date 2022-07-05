Еще две страны пополнили ВСУ мощной техникой (фото)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил за помощь украинской армии

У ВСУ появились новые мощные танки. Фото: коллаж "Сегодня"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что украинская армия использует танки, которые переданы из Польши и Чехии. Генерал поблагодарил их за помощь нашим военным в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом Залужный написал на своей странице в Facebook.

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"Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом. Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли", – заявил генерал.

Также военные показали танки Т-72, которые получили ВСУ от Польши и Чехии.

"Мы благодарны народам Польши и Чехии за помощь и поддержку наших войск и людей, которые нашли убежище в ваших странах от российских бомб и ракет. Вместе мы выстоим. Ваши танки – это помощь от настоящих братьев!" – подчеркнул Залужный.

Чехия и Польша помогла Украине танками. Фото: Валерий Залужный Чехия и Польша помогла Украине танками. Фото: Валерий Залужный Чехия и Польша помогла Украине танками. Фото: Валерий Залужный Чехия и Польша помогла Украине танками. Фото: Валерий Залужный Чехия и Польша помогла Украине танками. Фото: Валерий Залужный Чехия и Польша помогла Украине танками. Фото: Валерий Залужный Чехия и Польша помогла Украине танками. Фото: Валерий Залужный Чехия и Польша помогла Украине танками. Фото: Валерий Залужный Чехия и Польша помогла Украине танками. Фото: Валерий Залужный Чехия и Польша помогла Украине танками. Фото: Валерий Залужный Чехия и Польша помогла Украине танками. Фото: Валерий Залужный 1 /11

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Чехии. Он напомнил о поступках Советского Союза в отношении чехов и призвал их поддержать нашу страну в борьбе с Россией.

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Также напомним, что Словакия в рамках военной помощи Украине может передать Киеву военные самолеты "Миг-29" и танки.