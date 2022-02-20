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Эвакуация и кремлевские фейки: какая сейчас ситуация в ОРДЛО (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня Татьяна Гаврилюк Татьяна Гаврилюк Корреспондент
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20 февраля, 08:41
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Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию, а из Донецка в Ростов везут украинцев

Кремлевская пропаганда прибегает к откровенным фейкам. К примеру, сообщают о взрывах на газопроводе, которого нет в Луганске, записывают экстренные обращения за несколько дней до их объявления. Из наших источников нам точно известно, что на Донбассе сейчас бензина нельзя купить. А люди, которых вывезли с оккупированных территорий — мерзнут в автобусах.

Увезли в РФ и не знают зачем

Автобусы стоят на обочине трассы, женщины и дети мерзнут. Это кадры вроде бы из Ростовской области, куда с вечера нам показывали, как упорно вывозили людей с оккупированных территорий Донбасса. Тем единицам, которые подверглись кремлевской истерии, обещали убежища и деньги. На видео видно: стоят перед закрытыми заборами здравниц. Дальше не пускают.

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Но это неудивительно. Соцсети пестрят сотнями комментариев из Ростова. Там жителям из ОРДЛО не рады. Это, мягко говоря. Об этом люди пишут в соцсетях:

  • "Вы здесь не нужны. Валите назад".
  • "Только не в Ростов, пожалуйста. У нас область большая. Покинутых сел и хуторов много".

Кремлевские пропагандисты сообщают: там уже тысячи беглецов. Генконсул Украины в Ростове-на-Дону настаивает: все обычно.

"Я нахожусь в помещении генерального консульства. Это центр города. И любых изменений от обычного субботнего дня в Ростове незаметно. Все происходит в штатном рабочем режиме", — говорит генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

Кадры из Донецка доказывают, что паники нет. В центре города дети играют на качелях, а жители города спокойно гуляют.

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Кремлевская пропаганда

Вместо этого кремлевская пропаганда все фейками обрастает. Правда, сейчас их определить слишком просто. Вот, например, обращения главарей непризнанных республик об эвакуации вчера были такими экстренными, что их записывали за два дня до того. Об этом свидетельствуют данные роликов. Дата создания – 16 февраля. То есть, все происходящее — спланированная провокация Кремля.

"То, что мы видим, — это часть общей картины заготовленной спецоперации, провокации, сценарий которой был написан несколько раньше. Поскольку это очень сложный сценарий, там нельзя в последнюю минуту делать все. Поэтому это делается раньше. То, что мы видим — доказательства, что это все-таки ложь", — отметил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

Еще один фейк о якобы подрыве в Луганске газопровода "Дружба". И видео даже добавили. Вот только не учли сверхважную деталь. Газопровод "Дружба" действительно пролегает через Украину. Но уж слишком далеко от Луганска. Труба идет из России через Беларусь. И уже потом через запад Украины ведет в Словакию.

Потом пришлось оправдываться: не на газопроводе – на распределительной станции горит, по другим сообщениям – АЗС пылает. Был ли реальный взрыв — здесь вопрос огромный. Единственное, что известно точно: истерию искусственно нагнетают. Ведь Украина ежедневно заявляет: никаких наступательных действий не планировала и не планирует.

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Эвакуация

В пятницу, 18 февраля, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей "республики" в Россию.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", – сообщил Пушилин.

Он также добавил, что руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

Вслед за Пушилиным главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

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