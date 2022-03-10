Фонд "Открой Украину" передал ВСУ и пострадавшим украинцам помощь на 15 млн грн

Украинцы продолжают помогать нашей армии и пострадавшим от обстрелов людям – фонд "Открой Украину" собрал помощь на 15 млн

Фонд "Открой Украину" передал помощь ВСУ и мирным жителям / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны РФ против Украины фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" передал украинцам помощь на более 15 млн гривен. Эти деньги потратили на оборудование для наших защитников, материальную помощь для пострадавших от обстрелов, а также на продукты первой необходимости для тех, кто сейчас находится в "горячих точках".

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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Общая сумма поддержки с составляет более 15 млн грн, а это:

Помощь ВСУ – 4,05 млн. грн.

Оборудование для защитников (радиостанции, прицелы, тепловизоры) – 2,95 млн. грн.

Продукты питания и средства первой необходимости для населения – 408 тыс. грн.

Помощь больницам через Украинскую Греко-Католическую Церковь – 4,43 млн. грн.

Помощь больницам и военным через Украинский Католический Университет – 1,48 млн. грн.

Материальная помощь пострадавшим – 2,36 млн. грн.

Фото: пресс-служба фонда

"Нами направлена ​​материальная помощь в виде средств защиты и амуниции, продовольственных товаров, средств первой необходимости и лекарственных препаратов в наиболее пострадавшие уголки Украины. Продолжаем вместе строить наш "город помощи" для всех, кто в этом нуждается", - уточнили в фонде.