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Freedom House призвала Украину пресекать насилие на почве ненависти

1 сентября, 01:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Правозащитники ожидают от украинских властей реакции на угрозы насилия

Международная правозащитная организация Freedom House призвала правоохранительные органы Украины реагировать на открытые угрозы насилия на почве ненависти. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление директора представительства Freedom House в Украине Мэтью Шаафа.

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Заявление появилось как реакция на инциденты 29 августа в Харьковской области с ромами и 30 августа в Одессе на марше ЛГБТ.

"Недавние нападения на мирных сторонников прав человека ЛГБТ, а также ромов, является неотложным напоминанием о том, что к угрозам насилия на почве ненависти должна серьезно относиться государственная власть, которая несет ответственность за предотвращение такого насилия и реагирование на него", – заявил Шааф.

По его словам, обоим инцидентам предшествовали "многочисленные угрозы насилия в социальных сетях и в других местах".

Freedom House также обеспокоило, что нападения происходили в присутствии полиции, которая была не готова справиться с нарастанием угрозы и "виновные в насилии на почве ненависти, как и раньше, остаются безнаказанными в Украине".

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В организации также считают, что украинская правовая база нуждается в совершенствовании.

"Лица, ответственные за нападения в Харькове и Одессе, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а уполномоченные органы должны предпринять решительные действия по совершенствованию правовой базы Украины для предотвращения насилия на почве ненависти и реагирования на него в соответствии с международными стандартами защиты прав человека", – подчеркнул Шааф.

Напомним, 29 августа в Харьковской области жители села Андреевка в Балаклейском районе требовали выселить ромские семьи из этого населенного пункта, митинг перерос в столкновения.

30 августа в Одессе во время "Марша равенства" произошли стычки между представителями ЛГБТ-сообщества и членами праворадикальной организации, которые нецензурно оскорбляли участников марша.

Видео: Telegram-канал/Подслушано Одесса

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