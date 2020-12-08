ФСБ застрелила украинца на границе: все, что известно

В российской версии гибели 27-летнего мужчины не все гладко

Российские пограничники убили на границе между Сумской областью Украины и Белгородской областью РФ украинского гражданина, выставив это как "попытку прорыва".

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Еще двум – предположительно, тоже гражданам Украины – удалось сбежать.

В этой истории есть несколько фактов, которые не стыкуются друг с другом. "Сегодня" собрали все, что известно о произошедшем.

Версия Москвы

В пятницу, 4 декабря, пресс-служба Федеральной службы безопасности РФ сообщила о перестрелке на границе с Украиной. Якобы около полуночи трое вооруженных человек попытались чуть ли не с боем прорваться с украинской стороны.

При этом подчеркивается, что нарушители первыми открыли огонь. В результате случившейся перестрелки один из них "получил ранения, несовместимые с жизнью" и скончался на месте, а двое остальных вернулись в Украину.

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На этом фоне в российских СМИ появились мнения "экспертов", которые заявляли о "провокации" со стороны украинских спецслужб или даже "диверсионно-разведывательной группе ВСУ".

Спустя три дня в Следственном комитете РФ опубликовали информацию о том, что у погибшего обнаружили едва ли не целый арсенал: автомат, магазин с патронами, рацию и прибор ночного видения.

Сейчас в России идет уголовное расследование по статье о "посягательстве на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности".

Что говорят в Украине

Украинские пограничники не смогли подтвердить произошедшее – на указанном участке границы не было стрельбы. При этом в Госпогранслужбе признали, что россияне уведомили их о случившемся, но сделали это лишь спустя около 12 часов после инцидента.

"Нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения российских пограничников", – утверждают в ГПСУ.

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И даже на личной встрече, на которой обсуждалось случившееся, представители ФСБ не смогли предоставить пограничникам какие-либо доказательства инцидента со стрельбой – ни информацию о погибшем, ни оружие, из которого тот якобы открыл огонь.

В погранведомстве утверждают, что от второй встречи российская сторона отказалась, заявив об одностороннем проведении расследования.

"Ситуация похожа исключительно на манипулирование и сокрытие информации и непонятные провокационные действия", – констатировал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко "Украинской правде".

Неофициально

Позже ряд СМИ все же подтвердил, что произошедшее имело место быть. Подробности пограничного инцидента остаются неясными, однако стало известно имя погибшего украинца.

Им оказался Евгений Владимирович Голубев 1993 года рождения. Мужчина имел проблемы с законом – в Сумской области он фигурировал в уголовных производствах о хулиганстве и разбое.

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Источники утверждают, что, несмотря на агрессию России в Крыму и на Донбассе, мужчина действительно часто наведывался в соседнюю Белгородскую область – там у него были друзья. Но даже в таком случае остается неясным, зачем при визите к приятелям ему мог понадобиться автомат с обоймой патронов и экипировка, а также зачем он первым открыл огонь.

При этом в соцсетях разошлось фото с "погибшим", на котором "Голубев" одет в российский комплект военного камуфляжа ("горка"), какой также часто используют для рыбалки, и кроссовки. Смущает лишь то, что для такого наряда было слишком холодно – температура была ниже нуля.

В ГПСУ информацию о личных данных убитого россиянами украинца не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Видео: Сегодня

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