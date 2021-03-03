Українська
$ 27,93
33,6
  1. Последние новости Украины

Гаджеты не портят зрение, – офтальмолог Станислав Саксонов

3 марта, 16:53

Актуально

Современные мониторы защищены дополнительными фильтрами и безопасны, говорит Саксонов

Авторитетный украинский офтальмолог-ретинолог Станислав Саксонов, дал интервью изданию Укринформ, где рассказал о современном лечении заболеваний глаз, о новейших лазерных технологиях, необходимости регулярных визитов к офтальмологу, а также о вреде гаджетов для зрения.

"От того, что вы будете использовать зрение по назначению, болезнь глаз у вас не разовьется. Современные мониторы защищены дополнительными фильтрами и безопасны. А временны́е рекомендуемые ограничения связаны больше с эмоциональной составляющей. Например, Американская академия психотерапии рекомендует время, проведенное за компьютером, свести до одного часа в день для детей в возрасте от двух до пяти лет – это медицинские противопоказания, однако не с точки зрения офтальмологии. Глаза вы не испортите, если будете долго читать или смотреть телевизор", — ответил Саксонов на вопрос о вреде современных гаджетов для зрения.

Справка. Станислав Саксонов — украинский офтальмолог-ретинолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Центр Ока. Доктор Саксонов одним из первых в мире применил микроимпульсную лазерную коагуляцию, не травмирующую сетчатку глаза, которая широко используется в США и странах Европы. Саксонов провел более 50 тыс. лазерных вмешательств при заболеваниях сетчатки, глаукоме, катаракте. Более 200 его научных работ опубликованы в профессиональных медицинских изданиях.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Станислав Саксонов офтальмолог
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получитЭкономика
Антициклон
Антициклон "Жаклин" несет нам солнце и тепло до +15 : синоптик порадовала прогнозомУкраина
В Украине стартовало повышение пенсий: кому и сколько добавят в 2021 году
В Украине стартовало повышение пенсий: кому и сколько добавят в 2021 годуЭкономика
Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семье
Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семьеВласть
Рынок топлива: почему цены снова рванули вверх
Рынок топлива: почему цены снова рванули вверхЭкономика
Индийскую COVID-вакцину купили только бедные страны? Где еще используют препарат
Индийскую COVID-вакцину купили только бедные страны? Где еще используют препаратУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять