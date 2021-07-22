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ГБР откроет дело о возможной госизмене Зеленского: неожиданное решение суда

22 июля 2021 15:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ранее в Госбюро расследований поступило обращение о возможном нарушении закона президентом и его окружением, вот только дело так и не открыли

Зеленского ждут проблемы?

Зеленского ждут проблемы? / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного совершения президентом Владимиром Зеленским и его окружением государственной измены. Об этом сообщает Суспільне.

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Речь идет о расследовании срыва операции по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер". Ранее в ГБР обратилась группа лиц с просьбой начать расследование по этому вопросу, однако правоохранители не открыли производство. В связи с этим заявители обратились в суд.

"Мы будем рассматривать жалобу на бездействие следователя ГБР, которая заключается в том, что в порядке, предусмотрено статьей 214, следователь не внес сведения в реестр досудебных расследований и соответственно не начал расследование", – заявил перед заседанием суда адвокат Игорь Волошин.

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На снимке официальный представитель ЕК Дана Спинант. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате требование истцов было удовлетворено.

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"Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предполагает украинское законодательство, а, именно: заявление о совершении уголовного преступления по статье 112" государственная измена зарегистрировать и внести в Единый реестр досудебных расследований", – рассказал один из истцов, экс-нардеп Андрей Тетерук.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ГБР открыло дело против судей Верховного суда из-за отмены указа Зеленского по Тупицкому. Следователи потребовали ряд документов, касающихся рассмотрения дела Зеленский – Тупицкий.

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