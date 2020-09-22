Где и как в Киеве купить машину, которая будет только у вас

В Киеве открывается второй в столице и третий в Украине салон сети AutoMaximum

Стандарты автомобильных услуг в Украине меняются на глазах. Теперь поклонники эксклюзивных авто смогут приобрести машины уникальной комплектации от люксовых брендов в течение суток и на собственных условиях.

1 октября 2020 года в Киеве, по адресу Владимира Брожко, 21, откроется второй в столице и третий в Украине салон сети AutoMaximum. Об уникальности шоурума и преимуществах покупки в нем рассказал основатель и владелец сети Максим Симперович.

Законодатель новых стандартов обслуживания

Главная фишка салона – уникальность во всем. Так, в AutoMaximum вы найдете авто по своему вкусу от Rolls-Royce, Jaguar, Bentley, Land Rover, Ferrari, спортивные модели McLaren, Chevrolet, BMW и электрокары от Tesla, Mercedes-Benz, Audi – из уникальных коллекций.

Здесь можно не только купить эксклюзивный автомобиль, но и оформить страховку, лизинг, выкуп авто и трейд-ин. Также AutoMaximum предлагает услуги заказа авто с уникальной комплектацией с индивидуальными параметрами сборки.

"Сети автосалонов AutoMaximum 10 лет, это немалый срок для нашего рынка. Еще до открытия первого салона у меня уже был 8-летний опыт в нише авто, который помог создать компанию с уникальной стратегией. Наша фишка – авто под заказ и финансирование на условиях, позволяющих быстро приобрести автомобиль класса люкс и оплачивать его по личному графику," - рассказывает Симперович.

Общая автомобильная база сети AutoMaximum

Обычно дилеры предлагают особые условия только на представленные в конкретном салоне авто. AutoMaximum идет дальше и предлагает выбирать из всех машин, которые есть в данный момент в сети и доставляет заказ в течение суток, не позднее.

"Мы понимаем, что автомобили такого класса покупают люди, которые знают цену времени. И не заставляем ждать ни одной лишней минуты", – с гордостью заявляет владелец компании.

Скорость обслуживания полностью соответствует скорости авто мировых брендов, представленных в салонах AutoMaximum. Это стало возможным благодаря четкой системе заказов и общей базе между всеми тремя салонами в Украине.

AutoMaximum разработал сервис такого уровня, при котором каждый клиент в комфортной обстановке (в уединенной зоне для переговоров) может выбрать наилучший для себя вариант – от особенности и комплектации модели до нюансов финансовой сделки. И, разумеется, абсолютно все строго конфиденциально, с участием профессионалов – представителей компании.

Оптимальные условия покупки

Эксклюзивные автомобили можно приобрести в AutoMaximum через программу лизинга на гибких условиях. Каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный график выплат, какую бы марку автомобиля и комплектацию он не выбрал, в том числе из тех, которые еще не представлены на рынке Украины.

Лизингом и другими программами финансирования можно воспользоваться во всех салонах сети, третий из которых, напомним, открывается 1 октября в Киеве по адресу ул. Владимира Брожко, 21.

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