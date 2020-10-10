Гендиректор "Укрпочты" заболел COVID-19

Он чувствует себя нормально

У генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского обнаружили коронавирус. Он работает дистанционно.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Я теперь тоже в статистике больных COVID-19. Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря", – написал он.

Смелянский отметил, что чувствует себя нормально и работает дистанционно.

Напомним, у городского главы Умани Александра Цебрия подтвердили коронавирус.

Также COVID-19 подтвердили у фронтмена группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться