Генштаб планирует сократить количество призывников осенью

Количество призванных на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины осенью 2020 года планируют уменьшить, в то же время увеличив привлечение военнослужащих на контрактной основе. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

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"Сейчас в Генеральном штабе продолжается работа по качественного укомплектования Вооруженных сил Украины рядовым и сержантами, которая направлена ​​на увеличение военнослужащих военной службы по контракту.

Принимаются меры по совершенствованию порядка прохождения военной службы указанной категории военнослужащих", – рассказали в Генштабе.

Отмечается, что в военных комиссариатах продолжается работа по организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту, и с начала года на контрактной основе привлекли к военной службе в Вооруженных силах Украины уже 25 тыс. человек, из которых более 2 тыс. – офицерского состава.

"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре – декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет министров", – отмечают в Генштабе.

Ранее мы сообщали о завершении призыва граждан Украины на срочную военную службу "Весна 2020". Тогда призывные комиссии и военные комиссариаты отчитались о выполнении планового задания на 100%.

Видео : Украина 24

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