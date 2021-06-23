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"Нормандскому формату" нужна новая динамика – глава МИД Германии

23 июня 2021 13:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Берлин считает, что "нормандскому формату" необходима новая динамика. В Германии и США обсудили Украину

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудил с госсударственным секретарем США Энтони Блинкеном урегулирование ситуации в Украине. Первый заявил, что "нормандскому формату" нужна новая динамика.

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Об этом он сказал во время совместного брифинга с госсекретарем США.

Глава внешнеполитического ведомства Германии заявил, что в ходе беседы указал на необходимость новой динамики "нормандского формата".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что США будут привлечены к переговорам по Донбассу, и даже предложил расширить "нормандский формат" до семи участников за счет США, Канады и Британии.

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Ранее мы сообщали, что на переговорах советников лидеров стран "Нормандской четверки" Россия в очередной раз отказалась от прекращения огня на Донбассе и настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали ОРДЛО, а не Москва.

Также напомним, президент Украины предлагает создать новый формат переговоров по Донбассу, Крыму и "Северному потоку – 2", объединив эти вопросы на одной площадке.

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